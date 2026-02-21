Mayweather aseguró que volverá al boxeo profesional luego de pelear con Mike Tyson

El histórico boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. reveló que volverá a competir de manera profesional luego de su pelea ante la leyenda de los pesos pesados Mike Tyson.

Mayweather, que tiene 48 años y un impresionante registro de 50 triunfos y ninguna derrota, aseguró que “todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el mundo del boxeo”.

El estadounidense fue uno de los boxeadores más dominantes durante la década del 2000 y del 2010 e incluso fue considerado el mejor libra por libra de aquella época. A lo largo de su carrera conquistó 15 títulos mundiales en cinco categorías, que van desde super pluma hasta super welter entre 1996 y 2017.

Además, durante su trayectoria se caracterizó por ser uno de los deportistas mejores pagos del mundo, ya que recaudó más de 1.000 millones de dólares.

La pelea entre Mayweather y Tyson, dos de las mayores figuras en la historia del boxeo, será el 25 de abril en la República Democrática del Congo.

La última vez que Mayweather se subió de manera profesional a un cuadrilátero fue en el 2017, cuando derrotó al irlandés Connor McGregor, una de las maayores estrellas en la historia de la UFC.