VIDEO. En un partido de locos, Independiente perdió 3 a 2 con Independiente Rivadavia

Independiente de Avellaneda no pudos sostener su triunfo parcial y terminó cayendo 3 a 2 en su visita a Independiente Rivadavia, por la sexta fecha del Torneo Apertura.

La lepra mendocina se puso en ventaja con un tanto de Alejo Osella a los 17 minutos del primer tiempo. Pero el rojo logró dar vuelta el marcador con una ráfaga en el amanecer del complemento: Adrián Ávalos empató a los 4 minutos, y Matías Abaldo marcó el segundo a los 6.

Sin embargo, Indpendiente Rivadavia consiguió la nueva igualdad a los 39 con un tanto de Fabrizio Sartori, y el propio delantero marcó el tercero a los 41, para poner nuevamente en ventaja al conjunto mendocino.

El elenco de Avellaneda controló bien en el inicio, con asedio al campo del equipo mendocino aunque sin presencia en el área, pero una rápida salida por la izquierda le permitió a Sebastián Villa tirar un centro con comodidad y Osella, a los 17 minutos del primer tiempo, puso el 1 a 0 a favor del local.

Pero desapareció ese leve dominio y el equipo de Gustavo Quinteros mostró un nivel bajo durante gran parte de la noche y solo reaccionó con una ráfaga que no alcanzó para sostener el resultado, mientras que el conjunto local, conducido por Alfredo Berti, ajustó mejor las piezas y aprovechó cada desajuste rival.

El Rojo sufrió desde el inicio con pérdidas en el mediocampo y fallas defensivas que permitieron la apertura del marcador tras un centro que encontró a Osella sin marca.

El entrenador visitante modificó nombres y esquema tras el descanso y la respuesta fue inmediata: Ávalos empató con una volea precisa y Abaldo concretó la remontada pocos minutos después.

Sin embargo, la falta de eficacia para ampliar la ventaja dejó el partido abierto y una mala resolución ofensiva derivó en la contra que terminó en el empate de Sartori.

El local recuperó confianza, volvió a lastimar por las bandas y otro envío al área selló el 3-2 definitivo. El resultado pudo ser más amplio, aunque el travesaño y Rey evitaron una diferencia mayor.

Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Independiente