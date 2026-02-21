Varios detenidos en Salta por robos en el centro, venta de droga y una captura

La Policía de Salta llevó adelante una serie de procedimientos en distintos puntos de la ciudad y del interior provincial que derivaron en demorados, detenciones y recuperación de bienes sustraídos.

Uno de los hechos se registró en barrio Centro, donde efectivos del Distrito de Prevención 1 demoraron a un hombre que intentaba llevarse prendas de vestir de un comercio ubicado en calle Urquiza al 700. El damnificado alertó al 911 y los elementos fueron recuperados y restituidos al local. Interviene la Fiscalía Penal 2.

En otro procedimiento, personal de Seguridad Urbana demoró a un sujeto acusado de sustraer objetos desde una vivienda en Villa El Sol. El sospechoso intentó huir, pero fue interceptado con los elementos entre sus pertenencias, los cuales fueron devueltos al propietario. Toma intervención la Fiscalía Penal 4.

También en zona céntrica, un hombre de 34 años fue demorado tras intentar robar pertenencias del interior de un automóvil estacionado en calle San Juan. El vehículo presentaba daños en el vidrio lateral. El sospechoso fue localizado en calle Lerma luego de intentar escapar. Interviene la Fiscalía Penal 5.

Por otra parte, durante un patrullaje preventivo en barrio Costa Azul, efectivos de Seguridad Urbana detectaron a un joven de 18 años que llevaba entre sus ropas más de 96 dosis de cocaína fraccionada. Con la intervención de Drogas Peligrosas se secuestró la sustancia y el demorado quedó a disposición de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

En el interior provincial, la Policía recuperó una motocicleta robada en la localidad de El Quebrachal. Tras tareas investigativas se identificó al sospechoso, quien fue detenido en la vía pública luego de intentar darse a la fuga. El rodado fue hallado entre malezas y devuelto a su dueño, con intervención de la fiscalía local.

Finalmente, en barrio Libertador de la Capital, efectivos del Centro de Coordinación Operativa detuvieron a una mujer de 33 años que registraba pedido de captura con código rojo por una causa vinculada al robo de un vehículo. Quedó a disposición de la Fiscalía Penal 5 y del Juzgado de Garantías 1.

Las autoridades destacaron que los procedimientos se enmarcan en los patrullajes preventivos y el trabajo coordinado ante denuncias y alertas ciudadanas.