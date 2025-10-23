Clima en Salta: calor y lluvia antes de las elecciones, pero qué dice el pronóstico para el domingo 

El clima en la ciudad de Salta tendrá una dinámica de fuertes contrastes en los próximos días, según indica el pronóstico extendido. Los salteños deberán preparar el paraguas y también un abrigo ligero, ya que el calor intenso del inicio de la jornada del viernes dará paso a un notable descenso térmico y condiciones de inestabilidad.

Para este viernes precisamente, se anticipa un día caluroso, con una máxima de 31° y una mínima de 15°. Sin embargo, la calma terminará en la segunda mitad del día: se prevén tormentas eléctricas y lluvias aisladas desde la tarde y hasta la noche.

La probabilidad de lluvias ronda el 40%, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Sábado con lluvias

El sábado, previo a las elecciones continuará con la inestabilidad, pero el cambio más significativo será la temperatura. La máxima se desplomará notablemente, rondando apenas los 21°. La jornada seguirá bajo condiciones similares de inestabilidad y posibles precipitaciones, reforzando la sensación de frescura que traerá el viento.

Algunos modelos del clima indican que la probabilidad de lluvias para el mediodía del sábado supera el 70%.

Cómo estará el tiempo para las elecciones

El domingo habrá una leve mejoría en las condiciones. Se espera cielo parcialmente nublado y un rango de temperatura entre los 11° de mínima y los 21° de máxima, sin previsión de lluvias por el momento.

Para el lunes podrían retornar las precipitaciones durante la tarde o la noche, con una máxima de 23°.

Martes frío

El cambio más notorio en el ambiente llegará el martes 28, cuando el termómetro registrará su punto más bajo en las máximas, ubicándose entre los 14° y 16º, acompañado por nuevas lluvias y un ambiente definitivamente fresco.