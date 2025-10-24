PUBLICIDAD

23°
25 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Torneo Clausura
Telefe
Leandro García Gómez
Metán
Fórmula 1
Cáncer de Mama
Copa Argentina
Lionel Messi
Martin Fierro Danza
Espectáculos

Leandro García Gómez, pareja de Lourdes Fernández, se negó a responder preguntas ante la Justicia

El hombre está acusado del delito de privación ilegítima de la libertad.
Viernes, 24 de octubre de 2025 20:29
Leandro García Gómez, el acusado por la presunta privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández, una de las integrantes del grupo musical Bandana, se negó a responder preguntas ante el fiscal que investiga el caso.

La pareja de la cantante brindó su versión de los hechos ocurridos este jueves en el departamento de la calle Ravingnani al 2100, en el barrio porteño de Palermo.

El hombre seguirá detenido en la alcaldía ubicada en la calle Beasley al 3800 por el supuesto secuestro de la mujer de 44 años.

García Gómez se abstuvo de contestar interrogaciones ante el magistrado Santiago Bignone.

