Elecciones legislativas 2025: hasta las 15 votó el 41% del padrón nacional

La Cámara Nacional Electoral comunicó que hasta las 15 de este domingo 26 de octubre había votado el 41% del padrón nacional. Restan menos de tres horas para que cierren las votaciones.

El primer corte lo había realizado al mediodía, cuando informó que hasta las 12 habían sufragado el 23% de los electores a nivel nacional, en el marco de las elecciones legislativas 2025, que se desarrollan con normalidad en todo el país.

Por primera vez a nivel nacional se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplaza a la tradicional boleta partidaria. El nuevo sistema, dividido en franjas horizontales para cada categoría y columnas verticales por partido, busca simplificar el proceso y reducir el ausentismo de autoridades de mesa.

Más de 36 millones de personas están habilitadas para votar en Argentina, eligiendo 127 diputados nacionales en todas las provincias y 24 senadores en ocho distritos, cuyos mandatos comenzarán el próximo 10 de diciembre.