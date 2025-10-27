Gustavo Sáenz apuntó contra Cristina Kirchner tras las elecciones: “Por una vez en la vida, hágase cargo de algo”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió este lunes a los resultados de las elecciones legislativas del domingo y lanzó un duro mensaje en redes sociales dirigido a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien responsabilizó por la derrota del oficialismo en varias provincias. Y le pidió que "siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimas autoridades".

“Sra. Cristina, usted intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones para poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a usted y a su hijo. El PJ no es una pyme familiar”, escribió el mandatario salteño en su cuenta de X (ex Twitter).

En su publicación, Sáenz también pidió a la exvicepresidenta que asuma la responsabilidad por el resultado electoral: “Por una vez en la vida, hágase cargo de algo. Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad y el terror de muchos argentinos de que vuelva”.

"Deje que la historia la juzgue"

El gobernador continuó su mensaje con un tono crítico: “Ya tuvo su oportunidad; deje que la historia la juzgue. Siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimas autoridades”.

Finalmente, Sáenz remarcó que “los candidatos de La Cámpora hicieron la peor elección de la historia en estas tres provincias”, en referencia a Salta, Jujuy y Misiones, donde el peronismo sufrió fuertes caídas en su caudal de votos.



