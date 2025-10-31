Circunvalación noroeste: Un conjunto de obras valuadas en cerca de $35.000 millones

La autopista de Circunvalación Noroeste es parte integral de un proyecto de infraestructura vial que incluyó a la nueva rotonda ejecutada en las inmediaciones del Colegio San Pablo, con un paso bajo nivel de las vías de la avenida Juan Domingo Perón; la repavimentación integral de la ruta provincial 28 desde El Templete de San Cayetano hasta San Lorenzo y otras obras complementarias del cierre del anillado vial de la capital salteña.

Al conjunto de proyectos licitados en 2021, en el marco de una iniciativa privada presentada por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Ingeniero Medina y Moncho Construcciones, se anexaron en años posteriores las avenidas que conectan a la autopista Circunvalación Oeste con el barrio Grand Bourg y a la autopista Circunvalación Noroeste con la Ciudad Judicial y las urbanizaciones de la zona de El Huaico. A esas obras se sumaron las del nexo vial que conecta desde abril último a la avenida Arenales con la ruta provincial 28.

Las obras, cuyo costo total financiado se estimaba a comienzos de año en cerca de $35.000 millones, fueron costeadas con fondos provinciales a través de un fideicomiso con el Banco Macro.

La traza de la Circunvalación Noroeste, que cruza campos militares, tiene cinco kilómetros de longitud, dos calzadas de 7,40 metros, banquinas, cantero central con talud, desagües, iluminación LED, ciclovía y señalización horizontal y vertical. Además cuenta con dos puentes para dar continuidad y paso independiente a los equipos y operaciones que se desarrollan en los campos del Ejército Argentino.

Una de las imágenes que acompañaron el informe de El Tribuno de marzo último.

Con la nueva capa asfáltica que se tenderá en toda la extensión de la autopista, su cinta de rodamiento tendrá un espesor de 14 centímetros. La elevación, en cinco centímetros adicionales, demandará no solo un alteo de banquinas, sino también la posterior reposición de las señalizaciones horizontales. Los trabajos del plan correctivo ya presentado por la UTE contratista se iniciarán la próxima semana con distintos frentes y etapas programadas.

Lo que se veía venir

En un informe, publicado el pasado 25 de marzo, El Tribuno dio cuenta de los parches asfálticos que empezaban a multiplicarse en la autopista Circunvalación Noroeste, tras las lluvias del verano, a solo un año de su habilitación al tránsito vehicular. Aquel informe periodístico advertía, además, sobre ondulaciones, desmoronamientos, desniveles y problemas de drenaje.