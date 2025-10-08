¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
8 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Miguel Angel Russo
Miguel Angel Russo
Miguel Angel Russo
José Luis Espert
Elecciones 2025
Miguel Angel Russo
Incendios en Salta
Banco Macro
Boca Juniors
Donald Trump
Miguel Angel Russo
Miguel Angel Russo
Miguel Angel Russo
José Luis Espert
Elecciones 2025
Miguel Angel Russo
Incendios en Salta
Banco Macro
Boca Juniors
Donald Trump

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO. Murió Miguel Ángel Russo: Boca jugaba su partido de reserva cuando llegó la triste noticia

El partido por el Torneo Proyección se interrumpió a los 37 minutos, cuando el xeneize enfrentaba a Belgrano. El árbitro decidió darlo por finalizado frente una ovación conmovedora.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 20:13
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El partido entre Boca Juniors y Belgrano por el Torneo Proyección fue interrumpido a los 37 minutos del primer tiempo, luego de que se confirmara el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Notas Relacionadas

El equipo que dirige Mariano Herrón perdía 2 a 1 cuando la noticia llegó al árbitro del encuentro, quien decidió dar por finalizado el juego de inmediato.

En medio de un clima de profunda conmoción, una sentida ovación se extendió por todo el predio.

Jugadores, cuerpo técnico y público presente acompañaron con un aplauso cerrado que emocionó hasta las lágrimas al entrenador de la Reserva xeneize.

 


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD