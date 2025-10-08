VIDEO. Dolor y bronca en Campo Quijano: tuvieron que sacrificar a un perrito atropellado

Un perro que fue atropellado por un vehículo en plena calle no pudo ser salvado y debió ser sacrificado. Debido a la gravedad de sus heridas y, para evitarle un sufrimiento innecesario, una veterinaria tomó la difícil decisión.

El hecho ocurrió el martes por la mañana en Campo Quijano. "Vino la veterinaria, pero no se pudo hacer nada, el perrito estaba partido en dos. La doctora lo sacrificó al animalito para que no sufra y los vecinos le pagamos con lo que pudimos juntar. Después lo enterramos", relataron testigos a La Llave del Portal.

El animal, al parecer, no tenía un dueño que se hiciera cargo. Según los relatos, el perrito dormía en medio de la calle cuando fue impactado, y tras el fatal accidente, ninguna persona se presentó para responsabilizarse por él.

Los vecinos de Quijano expresaron su bronca contra el conductor del vehículo que atropelló al animal, ya que según se puede observar en el video del atropello, literalmente lo pasa por arriba.

"Eso no es negligencia humana, pudo haber pasado por un costado con su auto", escribió un vecino enfurecido. "Pobrecito, siempre se echaba bajo el árbol, ya era viejito, el negrito lloró de mucho dolor. Así va a sufrir quien lo pasó por encima", fue otro de los comentarios en las redes sociales.

El triste descenlace también vuelve a poner en el tapete a la tenencia responsable de las mascotas.