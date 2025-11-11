Rechazaron tratar sobre tablas el proyecto de narcotest para funcionarios públicos

Durante la sesión de la Cámara de Diputados de Salta, el legislador Juan Esteban Romero solicitó el tratamiento sobre tablas de su proyecto de ley que propone la realización de narcotests obligatorios a funcionarios públicos, en el marco de una alocución en la que destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad tras el reciente hallazgo de un avión que transportaba 360 kilos de droga en el sur provincial.

“Quiero rendir un homenaje a las fuerzas provinciales y federales por su rápida y valiente actuación. Este hallazgo demuestra que el narcotráfico tiene una fuerte presencia en Salta, y que estos efectivos arriesgan día a día su vida para hacer cumplir la ley”, expresó Romero ante el cuerpo legislativo.

Foto: Javier Rueda

El diputado advirtió que la provincia continúa siendo utilizada como corredor del narcotráfico, y llamó a la política a acompañar a las fuerzas de seguridad con coherencia y transparencia.

Foto: Javier Rueda

“Nada sirve pedirle a las fuerzas que enfrenten a los narcos si al mismo tiempo la política no puede controlarse a sí misma. No hay lucha real si no cuidamos la política desde adentro. El mejor homenaje que podemos hacerles a estos efectivos es con hechos: este proyecto de narcotest es una herramienta concreta para transparentar la política. Si estamos a la altura, no tenemos nada que ocultar”, sostuvo.

El bloque oficialista se opuso

El pedido de Romero no prosperó, ya que el bloque oficialista Sáenz Conducción se opuso a tratar la propuesta sobre tablas. El legislador Germán Rallé dijo que el proyecto debe analizarse en comisiones antes de llegar al recinto.

“Creemos que es un proyecto superador, pero no podemos tratarlo sobre tablas. Entendemos que debe ser debatido en comisiones. Queremos incorporar otras propuestas para fortalecer la iniciativa”, señaló Rallé.

Foto: Javier Rueda

También se opusieron el ex ministro de Salud Pública, Juan José Esteban y Laura Cartuccia, quienes en un inicio habían mostrado su apoyo publicamente por el proyecto.

Finalmente, el proyecto fue rechazado para su tratamiento inmediato y quedó a la espera de su análisis en comisión, donde se prevé que continúe el debate sobre la implementación del narcotest como medida de control y transparencia en el ámbito público.

Cabe recordar que el diputado Romero en reiteradas oportunidades solicitó cupo para el tratamiento y que también sea abordado en comisiones.