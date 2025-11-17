A ocho años del ARA San Juan, Salta honró a sus siete héroes del mar en Limache

En la mañana de este domingo , la plaza ARASanJuan de barrio Limache volvió a convertirse en un espacio de recogimiento y memoria. Allí, familiares de los 7 tripulantes del submarino desaparecido, junto a vecinos y representantes institucionales, compartieron una nueva jornada de homenaje marcada por el respeto, el silencio y la convicción de no dejar caer el reclamo por memoria, verdad y justicia.El encuentro estuvo encabezado por Rafael Medina, hermano del Suboficial Segundo Roberto Medina, y por Alberto Barros, Director General de Aportes Institucionales, quien destacó el esfuerzo de las familias para sostener año tras año estos actos con recursos propios. Barros expresó su compromiso de brindar acompañamiento en las próximas conmemoraciones, reconociendo que “estos homenajes se realizan a pulmón por los familiares y no deben quedar solos”.

A ocho años de la tragedia, la provincia volvió a recordar especialmente a los siete salteños que integraban la tripulación del submarino:

* Luis Carlos Nolasco (30): técnico electricista, egresado de la Escuela Técnica República de la India. Vivía en Miramar junto a su esposa y sus dos hijas.

* Roberto Daniel Medina: padre de dos hijos, residía en Mar del Plata con su familia, también salteña.

* Jorge Valdez (33): oriundo de Hipólito Yrigoyen, casado y padre de una niña.

* Cristian Ibáñez: su madre recuerda aún la última llamada antes de embarcar.

* Alberto Ramiro Arjona: de Campo Quijano, con más de una década en la Armada y padre de dos hijos.

* Víctor Marcelo Enríquez (37): suboficial segundo, nacido en El Quebrachal. Tenía dos hijas pequeñas.

* Sergio Cuéllar (35): nacido en Salvador Mazza; vivía en Mar del Plata junto a su esposa y su hijo Bruno.

Cada nombre fue pronunciado y acompañado por un aplauso sostenido, gesto que se repite desde 2017 y que hoy forma parte de la identidad de este homenaje comunitario.

En Limache, las historias de estos siete héroes siguen uniendo a las familias y a la comunidad en un mismo propósito: mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en uno de los episodios más dolorosos de la historia naval argentina.

Porque, como repitieron los presentes, “mientras se los nombre, seguirán estando”.

En una emotiva ceremonia realizada en la plaza Submarino ARA San Juan de barrio Limache, familiares, vecinos y autoridades homenajearon a los siete salteños que formaban parte de la tripulación desaparecida el 15 de noviembre de 2017. El acto se llevó a cabo “a pulmón”, como cada año, y contó con el compromiso de apoyo institucional para acompañar futuras actividades de memoria.



