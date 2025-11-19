Desde la intendencia, analizan sanciones más duras y arrestos efectivos para "trapitos"

El intendente Emiliano Durand, junto al senador por capital Gustavo Carrizo, presentarán un proyecto para modificar el Código de Contravenciones de la provincia. El objetivo es establecer sanciones más duras para los cobradores ilegales de estacionamiento, conocidos como "trapitos". De aprobarse, quienes ejerzan esta actividad podrían tener hasta 40 días de arresto efectivo.

"Yo recibo muchos mensajes de los vecinos y uno recurrente tiene que ver con los trapitos. Hemos presentado un proyecto de reforma del Código Contravencional para endurecer las penas", sostuvo ante medios de comunicación. Y agregó: "Cuando hay espectáculos, cuando una persona va a comer o una mujer baja con sus hijos del auto por la noche, aparecen personas para coaccionarla a que pague el estacionamiento indebidamente. Sino, tenés el temor a que te rompan el auto. Esto tiene que acabarse".

En ese contexto, el proyecto de ley propone modificar el artículo 77 del Código Contravencional, elevando el máximo de arresto de 20 a 40 días. Además, el arresto será de cumplimiento efectivo en casos específicos: cuando la actividad se realice en eventos de concurrencia masiva, cuando la persona afectada sea una mujer, o cuando exista la participación de jefes o promotores de esta actividad.

Por su parte, el senador Gustavo Carrizo resaltó que otras jurisdicciones ya han avanzado en medidas similares: "en muchos casos, el origen de las personas que realizan estas tareas es de lugares en donde ya se reguló este tipo de sanciones. Nos toca en este momento a nosotros".

Por último, Durand señaló: "queremos darle herramientas a la justicia, los fiscales y la policía, que vienen haciendo un gran laburo, y que esto de una vez se acabe. Se trata de asegurar la convivencia y asegurar a Salta como destino turístico, para poder disfrutar la ciudad con tranquilidad".