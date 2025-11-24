El saencismo consolidó su liderazgo con la asunción de 11 de 12 senadores y una amplia mayoría en Diputados

La Legislatura de la Provincia de Salta inició un nuevo ciclo institucional con la jura de los 12 nuevos senadores y 30 diputados provinciales electos en los comicios de mayo pasado. El gobernador Gustavo Sáenz acompañó las ceremonias de jura, brindando su respaldo institucional a los los legisladores que inician su mandato.

Este recambio marca la dinámica política de la provincia para los próximos cuatro años, caracterizada por la amplia mayoría obtenida por el oficialismo saencista.

La renovación de la Cámara Alta y la Cámara Baja confirmó el poder territorial del gobernador Gustavo Sáenz, quien consolidó su hegemonía en el ámbito legislativo.

Los resultados de las elecciones provinciales de mayo, marcó que en la Cámara de Senadores, el oficialismo se quede con 11 de las 12 bancas en disputa, logrando representación en distritos como Cachi, Cafayate, Chicoana, General Güemes, Guachipas, La Poma, Los Andes, La Caldera, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

En tanto, en la Cámara de Diputados, la fuerza oficialista también se impuso con una clara mayoría al obtener 20 de los 30 escaños que se renovaban.

Estos resultados, traducidos en la nueva conformación de las cámaras, representan un respaldo contundente a la gestión del Gobernador y a las políticas de Estado impulsadas desde el Ejecutivo.

Quiénes son los senadores que asumieron

Fueron diez los senadores electos que asumieron en su banca: Iván Burgos por el departamento Cachi, Sergio Rodrigo Saldaño por Cafayate, Roque Ramón Cornejo Avellaneda por Capital, Esteban D'Andrea Cornejo por Chicoana, Enrique Antonio Cornejo Saravia por General Güemes, Diego Evaristo Cari por Guachipas, Dani Raúl Nolasco por La Poma, Carlos Nicolás Guitián por Los Andes, Edgardo Gonzalo Guaymás por Molinos y Leonor Nieves Minetti por Rosario de Lerma.

En tanto, con posterioridad lo harán los representantes de La Caldera, Daniel Roberto Moreno Ovalle, y de San Carlos José Rolando Guaimás, quienes hasta el 10 de diciembre ejercerán las intendencias de Vaqueros y Animaná respectivamente.