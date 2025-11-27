Hong Kong: 36 muertos por el incendio de varios edificios

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, anunció ayer que el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po provocó al menos 36 muertos. Además, 279 personas están desparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.

En declaraciones, agregó que el incendio empezaba a estar "gradualmente bajo control". Al respecto, detalló que se desplegaron más de 140 camiones cisterna y más de 800 bomberos y paramédicos para extinguirlo.

También se utilizaron drones en las tareas de extinción del fuego, que ha afectado a siete edificios de Wang Fuk Court, un complejo residencial que cuenta con 1.984 viviendas y alberga a unos 4.000 residentes.

Además de visitar a los heridos y a la familia de un bombero que falleció, Lee detalló que ocho albergues temporales dan refugio a alrededor de 900 residentes afectados por el incendio.

El complejo residencial se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 42 millones de dólares, los que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

Detalles

El incendio comenzó en los andamios de bambú instalados en el exterior de varios pisos del complejo. Inicialmente fue clasificado como alarma de nivel 1, pero el fuego escaló rápidamente a nivel 4.

El director del servicio de bomberos de la urbe semiautónoma, Andy Yeung Yan-ki, señaló que se había encontrado dentro de los edificios siniestrados poliestireno expandido, un material que se usa para el aislamiento térmico. Precisó que ese material provocó que el fuego se extendiera de forma más rápida entre los bloques e incendiaria departamentos residenciales a través de los pasillos.

Incidentes como este subrayan preocupaciones recurrentes sobre la seguridad en los andamios de bambú, comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo.

Elecciones, en suspenso

Lee no ofreció una respuesta clara sobre si se van a posponer a consecuencia del incendio las elecciones legislativas previstas para el 7 de diciembre. Tras asegurar que el Ejecutivo ya ha suspendido toda publicidad sobre esos comicios dado que la administración está priorizando el siniestro y trabajando en sus secuelas, Lee afirmó que el Gobierno decidirá sobre otros asuntos "unos días después", tras una revisión exhaustiva de la situación. "Lo más importante ahora es controlar el incendio y ofrecer apoyo a los afectados", dijo Lee.