Venezuela denuncia que EEUU busca "aislar" al país

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció ayer que Washington presiona a otros países para que las aerolíneas no vuelen a la nación suramericana, lo que ha repercutido en su conectividad aérea por la cancelación de más de una treintena de viajes internacionales tras un aviso emitido por EEUU.

Rodríguez acusó a la Administración de Donald Trump de buscar "aislar" al país latinoamericano, en medio del despliegue militar que Washington mantiene en el mar Caribe. "Nuevamente el Gobierno de EEUU presiona a otros países porque creen que pueden aislar a Venezuela, presionan a otros países para que las aerolíneas no vengan a nuestro país", expresó la también ministra de Hidrocarburos.

El pasado viernes, la Administración Federal de Aviación de EEUU instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona, tras lo que varias aerolíneas internacionales anunciaron la cancelación de los vuelos programados para los días siguientes.

El lunes, Venezuela dio a las compañías aéreas un plazo de 48 horas para reanudar operaciones, bajo la advertencia de cancelar los permisos a las que no lo hicieran, lo que cumplió ayer al anunciar la revocación de las concesiones de Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, a las que acusó de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por EEUU.

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López, dijo que hay Gobiernos "genuflexos" que se prestan para militarizar el Caribe, tras el anuncio de EEUU de que utilizará dos aeropuertos de República Dominicana.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que engloba a más de 300 aerolíneas de todo el mundo, urgió a Venezuela a "reconsiderar" la medida.

Según IATA, las aerolíneas "reafirman su compromiso con el país" y su disposición a restablecer el servicio "de manera segura y eficiente" tan pronto como sea posible, "en beneficio de los pasajeros afectados por esta situación que se escapa al control" de estas compañías.