Sino Motors consolida su desembarco en el NOA con la apertura del concesionario oficial BAIC más grande del país y anticipa su llegada a Salta

Tras un pre lanzamiento exclusivo con más de 300 invitados en Jujuy, la marca avanza en su plan de expansión regional y se prepara para abrir próximamente en la provincia de Salta.

Sino Motors, concesionario oficial de BAIC, realizó la apertura al público de su nueva sede en Ruta 1, Km 7, Río Blanco, provincia de Jujuy, convirtiéndose en el concesionario BAIC más grande de la Argentina. Este hito para la industria automotriz del norte argentino refuerza el posicionamiento del NOA como una región estratégica para el desarrollo tecnológico, productivo y comercial del sector.

La inauguración se llevó a cabo luego de un pre lanzamiento realizado el día anterior, que reunió a más de 300 invitados entre autoridades, empresarios, referentes del sector, prensa y socios estratégicos, evidenciando el fuerte respaldo institucional y comercial con el que BAIC y Sino Motors apuestan al crecimiento regional.

El nuevo predio cuenta con más de 1.200 metros cuadrados, desarrollados bajo los estándares internacionales de la marca, e incorpora un taller de posventa de última generación, con tecnología avanzada y un equipo técnico altamente capacitado. Esta infraestructura garantiza un servicio integral, confiable y de calidad, acompañando a los clientes durante toda la vida útil del vehículo, un diferencial clave para el mercado del NOA.

En el marco de la apertura, Sino Motors presentó la línea completa de modelos BAIC disponibles en Argentina, incluyendo referentes como BJ40, BJ30 y X55, que combinan diseño, robustez, innovación y altas prestaciones, adaptándose a distintos perfiles de usuarios y a las necesidades del mercado regional.

El evento contó con la presencia de Leonardo Bech, referente de BAIC Argentina, quien destacó el valor estratégico de la inversión:

“La apertura de Sino Motors en Jujuy es una muestra concreta de la confianza de BAIC en el crecimiento del norte argentino. Este concesionario eleva el estándar de la marca en el país y sienta las bases para una expansión sólida y sostenida en toda la región”.

En esa misma línea, desde la compañía se confirmó la próxima apertura de Sino Motors BAIC en la provincia de Salta, reafirmando el plan de expansión regional y el compromiso de largo plazo de la marca con el desarrollo económico y automotriz del NOA.

Por su parte, el presidente del grupo empresario, Gonzalo Molina Segura, junto a uno de sus socios, Juan José Alexander, subrayaron la importancia del proyecto y su impacto regional:

“Este concesionario es el resultado de una visión de crecimiento sostenida, basada en inversión, trabajo e innovación. Apostamos a capitales jujeños, de familias jujeñas, con una mirada estratégica puesta en el desarrollo regional y en todo lo que viene para Sino Motors en 2026”.

Desde el área de Marketing de Sino Motors también se destacó el alcance estratégico del proyecto:

“Para nosotros es un verdadero orgullo desembarcar con una marca como BAIC y poder acercar al NOA la posibilidad de estar en el mapa de la innovación y la vanguardia automotriz. Este proyecto amplía la oferta disponible en la región y eleva el estándar del mercado, respaldado por una propuesta sólida de posventa y un equipo de profesionales altamente capacitados”.

Además, se remarcó la solidez empresarial que sustenta la iniciativa:

“La integración de dos compañías con amplia trayectoria y reconocimiento como A.B. Construcciones y Alberdi S.A. como respaldo del proyecto habla de la robustez, la seriedad y la visión de largo plazo de esta apuesta, que también impactará positivamente en Salta”.

Finalmente, se puso en valor la respuesta del público durante el pre lanzamiento:

“La convocatoria de más de 300 invitados confirma que existe una demanda real por propuestas innovadoras, con respaldo y calidad. Este acompañamiento reafirma que el camino elegido es el correcto”.

Con esta apertura y su próxima llegada a Salta, Sino Motors y BAIC consolidan su objetivo de posicionarse como la marca regional líder en el segmento de automóviles chinos, combinando respaldo internacional, tecnología, calidad y cercanía con el cliente, y fortaleciendo la movilidad y el crecimiento productivo del norte argentino.