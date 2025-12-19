Al mes de su fallecimiento, recordamos la prolífera y dedicada vida de la Profesora Emma Olga Sirolli de Longarte en el ámbito de la docencia, las artes, principalmente la música cuál era su máxima pasión. Nacida el 22 de septiembre de 1924 en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, cursó sus estudios primarios y secundarios en la Capital Federal, los últimos en el Liceo de Srtas N° 2, juntamente con estudios de variados idiomas ( inglés, francés, italiano, alemán y ruso), pintura, artes plásticas e historia del arte. Posteriormente, egresada del Conservatorio Nacional y constituyó la primera generación de Asistentes Sociales de la UBA.

Discípula del músico y compositor Carlos Vega considerado padre de la musicología argentina, ya en Salta fue docente en distintos establecimientos (Colegio Nacional, Escuela Agrícola, Colegio San Alfonso, entre otros), encontrándose entre los profesores fundadores del Colegio Nacional nocturno.

Creó INSUAR - Instituto Superior de Arte - integrado por distinguidos músicos, poetas, escritores, escultores, bailarines etc del medio local.

Fundadora y Directora del Grupo Coral Madrigalista - octeto - ARTS ET JUVENTUS; integró la Comisión de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Salta junto al Dr. José Antonio SaraviaToledo y al escritor y poeta Raúl Araoz Anzoategui; fue Miembro del Jurado del Festival Latinoamericano de Folclore. Fue integrante de SOCIENOA ( Sociedad Científica del Noroeste Argentino).

Creo y Dirigió el Coro Universitario de la UNSA, como así también el Coro Polifónico de Salta.

Publicó ensayos históricos y estudios sobre folclore y museología ( vg YATASTO La Posta Inmortal - Ed. AMERINDIA dic. 1977 - ; Estudios de Folclore UNT; El Museo - Comunicación Científica T 1ó 1 entreg 3).

Directora por concurso del Complejo Museo Histórico del Norte.Designada PROFESORA HONORIS CAUSAE de la UNSA en mayo del 2006.