29°
29 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
cerrillos
Búsqueda de personas en Salta
Tentativa de homicidio
Choque
Municipios
Redes sociales
Brecha laboral
peluquera herboria
MAC
Policiales

VIDEO Otra vez la Circunvalación Oeste: choque cerca del cruce con la ruta 51

Un auto y un camión remolque protagonizaron un nuevo incidente vial en la Circunvalación Oeste, a pocos metros del acceso a la ruta nacional 51, en inmediaciones de San Luis. La Policía de Salta trabaja para determinar las causas del impacto.

Daniel Diaz
Sabado, 29 de noviembre de 2025 08:45
Siniestro vial en la Circunvalación Oeste. Fotografías gentileza Santiago Soto
La autopista Circunvalación Oeste volvió a ser escenario de un siniestro vial, uno más en un corredor donde los reclamos por la circulación intensa y la velocidad son constantes. Entrada la mañana de hoy, un automóvil Peugeot 306 azul y un camión remolque colisionaron a unos 300 metros del cruce con la ruta nacional 51, en la zona de San Luis.

Según los datos preliminares, el vehículo de menor porte -que circulaba en sentido oeste-este - habría impactó con el camión, provocando daños severos en la zona frontal del automóvil. No trascendió aún si el conductor del Peugeot sufrió lesiones, aunque las imágenes captadas por automovilistas que pasaban por el lugar muestran el frente del rodado prácticamente destruido.

Personal de la Policía Vial intervino de inmediato para ordenar el tránsito y recabar las primeras precisiones. Por el momento, las causas del siniestro se encuentran bajo investigación, y todavía no se realizaron las pruebas de alcoholemia a los involucrados, según informaron fuentes cercanas al operativo.

El tránsito en la zona permanece reducido mientras se realizan las pericias de rigor y se aguarda la remoción del vehículo siniestrado. La Circunvalación Oeste, especialmente en el tramo cercano a la ruta 51, ha sido escenario recurrente de choques en los últimos meses, lo que vuelve a encender la preocupación de vecinos y conductores que utilizan diariamente este corredor vial.
 

Temas de la nota

