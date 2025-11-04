VIDEO. Cayó un avioneta con droga: el momento exacto en que la aeronave se vino a pique en un campo de Rosario de la Frontera

Una avioneta cargada con droga se estrelló este martes por la tarde en una zona rural del departamento Rosario de la Frontera, en el sur de Salta. No hubo víctimas ni heridos y los ocupantes desaparecieron del lugar tras el siniestro.

En un video difundido por testigos, se observa el aparato siniestrado entre la vegetación, mientras el fuego consume gran parte de su estructura y una densa columna de humo se eleva sobre el lugar. Las imágenes muestran la trayectoria de la aeronave hasta que se desploma en el suelo.

La caída se produjo alrededor de las 18 en cercanías de la localidad de Antillas. Según fuentes policiales, tras el impacto se montó un amplio operativo con la intervención de Gendarmería Nacional, Policía de Salta y la Justicia Federal, ante la presencia de un cargamento de cocaína, según se informó en el sur provincial.

No se precisó la cantidad de la droga secuestrada y se presume que los ocupantes huyeron del lugar antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

En las imágenes grabadas por lugareños -a pocos metros del punto del siniestro- se aprecia cómo el fuego avanza sobre los restos del avión, mientras se escuchan voces que alertan por la magnitud del incendio. Minutos después, efectivos policiales y bomberos acudieron para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Todo apunta a un nuevo episodio dentro de las rutas del narcotráfico que atraviesan el sur salteño, una región utilizada históricamente por las bandas dedicadas al transporte aéreo de droga.

