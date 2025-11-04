Caballería incautó 18 animales sueltos en rutas y caminos del Valle de Lerma y Capital

La presencia de animales sueltos en la vía pública sigue siendo una amenaza latente para conductores y peatones. En rutas y caminos del Valle de Lerma y de la Capital, los caballos y vacas que deambulan sin control se transforman en verdaderos peligros rodantes, producto de la irresponsabilidad de los dueños que no garantizan su resguardo.

En respuesta a reiteradas denuncias y alertas ciudadanas, efectivos del Departamento de Caballería desplegaron en los últimos días operativos preventivos que culminaron con la incautación de 18 animales: 12 caballos y 6 vacas, hallados en distintos puntos de Vaqueros, del Valle de Lerma y de sectores periféricos de la Capital.

Los procedimientos contaron con la intervención de las Fiscalías correspondientes, que dispusieron el traslado de los animales a la base de Caballería. Allí quedaron alojados en resguardo hasta determinar su propiedad y situación legal.

Desde la fuerza recordaron que la tenencia responsable de animales de gran porte implica mantenerlos en predios cercados y bajo cuidado, ya que su presencia en rutas no solo constituye una infracción, sino que puede derivar en tragedias viales.

La Caballería mantiene un trabajo conjunto con municipios y organismos judiciales para reforzar las acciones de concientización y evitar que la imprudencia de algunos propietarios termine poniendo en peligro la vida de otros.