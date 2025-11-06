Cuadernos: comenzó el juicio que tiene a Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita

El juicio oral por el caso Cuadernos comenzó esta mañana ante el Tribunal Oral Federal 7 con la ex presidenta Cristina Kirchner procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo.

El debate arrancó casi una hora más tarde de lo previsto con los 87 acusados, sus defensas, fiscalía y querella de la UIF conectados por Zoom y los tres miembros del tribunal presentes en una sala de audiencias ubicada en el Palacio de Justicia de la Nación.

Preside el juez Enrique Méndez Signori junto a Fernando Canero y Germán Castelli y como cuarto juez sustituto se conectó el juez Guillermo Costabel.

Los números y la agenda

Hay, en el proceso, 87 imputados, con 19 ex funcionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios. Hay, también, 626 testigos propuestos, entre ellos, Hilda Horovitz, la ex mujer del chofer Centeno -que destapó el caso en noviembre de 2017, seis meses antes de su explosión, cuando mencionó los cuadernos en la causa Gas Licuado-, la ex empleada presidencial Miriam Quiroga y el también remisero Jorge Bacigalupo, que entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot.

El Tribunal está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con Néstor Costabel como magistrado suplente. La acusación será llevada adelante por la fiscal Fabiana León junto al fiscal coayuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis. El fiscal federal Paul Starc estará a cargo de la querella de la Unidad de Información Financiera, organismo del que es titular y que en el pasado aportó informes clave en los expedientes investigados.

Durante ese plazo, “se procederá a dar lectura de los requerimientos de elevación a juicio formulados en la causa de referencia y sus conexas”, aseveró el Tribunal en un escrito reciente. Es decir, presentaciones e imputaciones.

