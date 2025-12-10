El Congreso debatirá una parte del Pacto de Mayo este fin de año

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó ayer que "de los 10 puntos propuestos" en el Pacto de Mayo "se trataron 8" en el marco del Consejo de Mayo y anunció que la mayoría de esas iniciativas serán enviadas al Congreso para las sesiones extraordinarias, mientras que otras serán giradas "durante el período legislativo 2026".

Al finalizar la última reunión del año del Consejo de Mayo, Adorni señaló que "de los 10 puntos propuestos" en el Pacto de Mayo firmado el año pasado "se trataron 8" en el marco del Consejo de Mayo, al aclarar que "la coparticipación federal requiere la presencia de todos los gobernadores" y "la reforma previsional requiere previamente modificaciones en el esquema laboral".

En conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, el ministro coordinador sostuvo que estos proyectos "llevarán a un futuro de libertad y prosperidad, que es, en algún punto, por lo único que estamos acá y por lo único que vinimos a gobernar la Argentina".

Adorni destacó que a lo largo del semestre se hicieron "6 reuniones plenarias" que contaron todas con "asistencia perfecta" de sus miembros, con excepción de la jornada de ayer, de la que se ausentó el jefe de la Uocra, Gerardo Martínez, por encontrarse, según dijo el funcionario, de regreso en un vuelo desde Washington.

El ministro coordinador reiteró además que el Consejo de Mayo es "consultivo no vinculante", aunque la mayoría de los proyectos serán enviados al Congreso.

Sobre el primer punto, "inviolabilidad de la propiedad privada", Adorni señaló que se definió que "en cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros" y afirmó que "también se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio".

En cuanto al 'refuerzo institucional del Estado nacional al equilibrio fiscal', el Consejo "propone al Presidente y a gobernadores reforzar públicamente el compromiso de no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario, excepto por supuesto para los rollovers de deuda o un riesgo crediticio superior al de la Nación".

En cuanto a la reforma educativa, "la idea es otorgar mayor autonomía a las provincias y, dentro de ellas, a cada institución".

Sobre la ley de Glaciares, Adorni planteó que el presidente Javier Milei "ya anunció que se enviará a extraordinarias".

El Consejo de Mayo estuvo integrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR) y el diputado Ritondo (PRO), por el Congreso; Gerardo Martínez, por la CGT, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado. Adorni hizo un reconocimiento a su antecesor Guillermo Francos.

Los proyectos del Consejo de Mayo

Ley de Compromiso Fiscal. La Ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria estará incluida en sesiones extraordinarias. El objetivo central es procurar un "equilibrio fiscal innegociable", dijo Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. Esta normativa prohíbe el déficit del presupuesto nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y transforma en delito gastos y partidas presupuestarias, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Banco Central para financiar al Gobierno.

Gasto público. El Consejo de Mayo sugiere un compromiso para congelar el gasto primario real, lo cual permitiría que el crecimiento económico logre acercar el gasto total al 25% del Producto Bruto Interno. Se plantea además que las jurisdicciones que no cumplan con los objetivos queden excluidas del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Ley de Tierras. El objetivo central de esta ley es eliminar restricciones a la compra de tierras por privados extranjeros y destrabar los cambios de actividad en casos de incendios, entre otras cuestiones normativas. Adorni adelantó que en el proyecto "se libera la compra por parte de privados extranjeros" de tierras rurales. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio.

Propiedad privada. la Ley de Expropiaciones dispondrá una indemnización al valor del mercado previo al anuncio, actualizada por Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinada por tasadores independientes. A propósito de los desalojos, se establecerá la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión o usurpación. Sobre la regulación dominial en barrios populares, elimina la prohibición de venta a personas jurídicas.

Reforma tributaria. Se incorporan diversos proyectos diseñador por el Ministerio de Economía como la reforma de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como "Inocencia Fiscal", un sistema simplificado para la declaración del impuesto a las Ganancias y un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral que implica una baja de cargas para empleadores durante dos años y la promoción del empleo registrado. Se prevén además facilidades impositivas para inversiones medianas y exenciones de IVA en energía eléctrica para uso industrial.

Reforma educativa. Se busca dar mayor autonomía a las provincias y a cada institución. El Estado fija contenidos mínimos comunes, pero cada escuela va a tener la posibilidad de diseñar su plan de estudios y los padres van a recuperar un rol activo sobre el proyecto educativo de sus hijos. Promocionar modalidades como la educación a distancia, híbridas, comunitarias.

Recursos naturales. Se propone una reforma de la Ley de Glaciares, una revisión del régimen de zona fría, la actualización de la Ley de Bosques, la modificación de la Ley de Acuicultura y la propuesta para eliminar las leyes provinciales de compre y los topes de mano de obra local.

Modernización laboral. Se elimina la ultraactividad y la prelación de convenios por empresas, se reduce la carga fiscal sobre el empleo y se proponen abordajes específicos para autónomos, trabajadores de plataformas y trabajo agrario.

Comercio exterior. El objetivo es abrir la economía argentina, modificando barreras arancelarias, paraarancelarias y desequilibrios en el marco normativo. Aplicación plena de tratados internacionales ya pactados y los pendientes, como el Tratado de Cooperación en Patentes.

