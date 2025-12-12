La medicina hiperbárica marca un hito en Salta

La provincia de Salta vivió un acontecimiento histórico con la realización de las Primeras Jornadas Internacionales de Medicina Hiperbárica, organizadas por MedHiNor – Medicina Hiperbárica del Norte, junto a la Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica y Submarina (SAMHAS).

El encuentro, declarado de Interés Provincial por la Cámara de Diputados, reunió a referentes de Estados Unidos, México, Perú, España y toda la Argentina, consolidando a la región como un polo científico emergente en el tratamiento y estudio de la salud en altura.

Con la participación de profesionales, empresas e instituciones médicas vinculadas a la actividad, las jornadas superaron todas las expectativas. Más de un centenar de asistentes colmaron el Hotel Inkai, reflejando el creciente interés por una disciplina que hoy es clave para el bienestar en zonas de gran altitud.

Un respaldo clave desde la industria minera

MedHiNor destacó especialmente el acompañamiento de FCS Energía, una empresa con presencia activa en la Puna salteña, cuyo apoyo permitió fortalecer la logística, difusión y desarrollo académico del encuentro.

“Es fundamental que la industria minera acompañe procesos de crecimiento científico y sanitario. Empresas como FCS Energía entienden que la salud en altura es un desafío compartido”, expresó el Dr. Edgardo León de la Fuente, director médico de MedHiNor.

La minería, que opera en uno de los entornos más exigentes del país, encuentra en la medicina hiperbárica una herramienta concreta para mejorar la salud, la recuperación y el rendimiento de sus trabajadores.

El gran desafío del Mal Agudo de Montaña: un estudio único para la región

Uno de los anuncios más relevantes de las jornadas fue la presentación del proyecto de Investigación Aplicada para la Prevención del Mal Agudo de Montaña (MAM), un estudio que MedHiNor desarrollará en conjunto con especialistas nacionales e internacionales de la mano de CONICET y otras entidades académicas.

El objetivo es implementar, por primera vez en la región, un protocolo científico de aclimatación previa para trabajadores que ascienden a la Puna, utilizando la oxigenoterapia hiperbárica como herramienta preventiva.

Para validar estadísticamente el protocolo, se requiere la participación de una o más empresas que financien el tratamiento para 60 operarios, garantizando un número adecuado de casos para demostrar, con evidencia formal, la eficacia del modelo médico antes de su aplicación masiva en entornos laborales.

Se trata de un estudio de enorme relevancia para las actividades de altura, donde el MAM afecta cada año a miles de trabajadores con síntomas que van desde dolor de cabeza intenso hasta cuadros graves de descompensación.

“Este proyecto permitirá mejorar la seguridad, la salud y el rendimiento del personal que trabaja a más de 3.500 metros. Estamos ante una oportunidad inédita: generar un protocolo con evidencia salteña, para las necesidades reales de toda persona que trabaje en altura”, destacó León de la Fuente.

Un impacto directo para las comunidades y la productividad minera

La implementación de este protocolo no solo tendría beneficios sanitarios para los trabajadores, deportistas y turistas que visitan la altura, sino que también permitiría:

Reducir el ausentismo asociado al MAM.

Mejorar el rendimiento físico y cognitivo en los primeros días en altura.

Disminuir riesgos operativos vinculados a malestar fisiológico.

Profundizar la prevención en entornos donde el clima, la altitud y la exposición laboral exigen más que en cualquier otra industria del país.

La investigación está diseñada para dejar capacidad instalada en Salta y convertirse en un aporte regional que podría replicarse en Catamarca, Jujuy, Chile y Bolivia.

Una jornada que abre camino al futuro

El éxito de este evento reafirma el papel de MedHiNor como referente científico de los avances en Medicina Hiperbárica OHB, especialmente para las industrias que operan en altura y requieren soluciones innovadoras para cuidar a su capital humano.

Con la participación de múltiples actores, el acompañamiento del sector productivo y la proyección de un estudio único para Sudamérica y el mundo, las Jornadas Internacionales no solo representaron un espacio académico, sino también un punto de partida para transformar la prevención sanitaria en contextos de altura extrema.

