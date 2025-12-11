Antonio Salgado: “El día que un funcionario duerma en un hospital público empezará la verdadera transformación sanitaria”

En diálogo con El Tribuno, el reconocido especialista en pediatría e infectología Antonio Salgado hizo un diagnóstico sobre la crisis hospitalaria en Salta, reclamó ejemplaridad en los funcionarios y alertó sobre la posible llegada al país del virus H3N2 que hoy colapsa Europa. También analizó la situación epidemiológica local, la caída en la vacunación y los riesgos sanitarios en zonas vulnerables.

¿Cómo analiza la situación de colapso actual de los hospitales públicos de Salta?

Hoy los hospitales públicos están trabajando al cien por ciento de su capacidad. Hay un colapso real. Lo que ocurre es que no sólo se atiende gente sin obra social: están ingresando muchísimos pacientes mutualizados. Los sanatorios privados requieren depósitos para internación y, con la crisis económica, mucha gente no puede pagarlos. Entonces acuden al sistema público, donde siempre lo digo trabajan los mejores médicos.

Incluso quienes sí tienen obra social optan por el hospital público. ¿Por qué?

Porque muchos no pueden afrontar el coseguro. Y porque el IPS tiene una deuda enorme con los hospitales públicos. Enorme. Si no hay recupero, no hay recursos. El recupero es fundamental para sostener el funcionamiento. El IPS, como obra social principal de la provincia, tiene que ponerse a la altura y pagar lo que debe.

¿Qué significa la ejemplaridad en materia de salud pública?

Es crucial el principio de no privilegio. En la vida privada, la coherencia es deseable; en la vida pública es exigible. Cuando un funcionario se atiende siempre en el sector privado, mientras gestiona el sistema público, genera desconfianza. El día que quien administra la salud duerma una noche en un hospital público, ese día empezará la verdadera transformación sanitaria. Es mi opinión.

¿El sistema debería estar preparado para esta alta demanda?

Sí, pero hoy el problema no es de insumos: es de espacio físico. Y lo preocupante es que no estamos en un brote epidémico de virus respiratorios. No hay circulación significativa de gripe ni de bronquiolitis. Hay un pequeño brote de coqueluche, pero sin gran impacto. Esto es solo por demanda sanitaria general. Por eso debe haber respuestas, no sólo advertencias.

Brote en Europa y riesgos para Argentina

Europa atraviesa un fuerte brote de gripe H3N2 que saturó hospitales. ¿Puede llegar a Argentina?

Por supuesto que puede. El mundo está hiperconectado. Más de 4.400 millones de personas viajan en avión por año. Este H3N2 tiene una variante llamada K sumamente transmisible. No genera más casos graves, pero sí contagia mucho más rápido. En Escocia y Gales suspendieron clases: eso no se veía desde la pandemia.

¿Deberíamos volver al uso de barbijo?

Los sintomáticos respiratorios y los grupos de riesgo, sí. El barbijo reduce muchísimo la transmisión. Y el lavado de manos con agua y jabón es fundamental. El alcohol en gel es complementario, no reemplaza el lavado.

¿Qué nos enseñó la pandemia del COVID para enfrentar escenarios así?

Vacunarse. Mantener ventilación en ambientes cerrados. Lavarse las manos. Son medidas básicas pero efectivas. Y necesitamos interlocutores confiables para comunicar ciencia. Con buenos voceros, la sociedad confía más.

Vacunas, antivacunas y infosicación

¿Cómo explica que sigan creciendo los movimientos antivacunas?

Nunca los estigmaticé. Hay que persuadirlos con evidencia científica y con voceros creíbles. El problema es la “infosicación”: tanta información que la gente no puede procesarla y se intoxica. Por eso surgen mitos como “la vacuna me enfermó”. No: la persona ya estaba incubando el virus. Las vacunas inactivadas no producen gripe.

¿Cuánto tarda en hacer efecto una vacuna antigripal?

Dos semanas. Y aunque no evite al cien por ciento el contagio, disminuye muchísimo la gravedad.

Vulnerabilidad y brotes gastrointestinales

En zonas como el asentamiento San Javier hay muchos niños con problemas estomacales. ¿Qué está pasando?

Los ambientes insalubres predisponen a patologías cutáneas y digestivas. Además, desde agosto de 2021 circula en Salta el norovirus, principal causa de gastroenteritis viral no bacteriana. Es muy transmisible, pero se autolimita en 24 a 48 horas. No requiere antibióticos. Lo importante es estudiar aguas residuales para monitorear virus y bacterias. La UNSa ya está trabajando en eso.

Recomendaciones para el verano

¿Qué cuidados recomienda para esta época del año?

Hidratarse antes de tener sed, porque cuando aparece la sed ya existe deshidratación. Lavarse bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Consumir agua segura. Lavar muy bien frutas y verduras. Y vacunarse: es la herramienta más efectiva que tenemos.