El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar hoy el Presupuesto y otras dos leyes clave

El oficialismo encara con viento a favor la sesión de hoy en la que buscará lograr la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026, Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria, tras salir airoso en la batalla por los dictámenes.

Conforme a la convocatoria, el recinto se abrirá a las 14 en la primera sesión del período de sesiones extraordinarias, escenario que le servirá al Gobierno para cristalizar la nueva relación de fuerzas que tuvo como punto de inflexión las elecciones de octubre.

El PRO volvió a ser el habitual socio que avala las iniciativas del Gobierno de Javier Milei y le puso el gancho a las tres iniciativas. Lo mismo hicieron la UCR y el MID, que junto a la bancada amarilla conforman el flamante interbloque "Fuerzas del Cambio".

Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan) completaron el abanico de alianzas de los libertarios.

Este conglomerado capitaneado por La Libertad Avanza aportó 28 firmas para los dictámenes de mayoría del Presupuesto y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, y 44 firmas para el proyecto de Inocencia Fiscal.

El único proyecto que corre algún riesgo de no ser aprobado hoy es la ley que establece una regla fiscal rigurosa bajo amenaza de sanciones penales para los funcionarios que incumplan con el déficit cero: en caso de convertirse en ley, la Justicia podría anular la norma con planteos de presunta anticonstitucionalidad.

El debate

"Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos", esgrimió el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni en el plenario de comisiones conducido por Bertie Benegas Lynch.

En nombre de Unidos, Nicolás Massot presentó un dictamen alternativo del Presupuesto, que entre otros elementos ratifica los fondos previstos en las leyes de financiamiento universitario, de emergencia pediátrica y de Discapacidad.

En sentido opuesto, el oficialismo introdujo a último momento en el texto la derogación de estas dos leyes que habían sido votadas por la oposición con mayoría de dos tercios en dos oportunidades, la segunda vez para revertir el veto presidencial de Javier Milei.

Unión por la Patria definió que para cada tema que planteara el oficialismo, el peronismo presentará una contrapropuesta superadora, aunque sea de manera testimonial.

Cuestionan la ley de regla fiscal

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro embistió ayer contra la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Financiera que impulsa el Gobierno, al calificarla como un "mamarracho jurídico constitucional".

La iniciativa propone un esquema de sanciones penales contra funcionarios y directores de bancos públicos que promuevan políticas de gasto público que atenten contra el equilibrio fiscal, o maniobras de emisión monetaria consideradas "distorsivas" del funcionamiento de la economía.

"Detrás de un objetivo o un fin que muchos compartimos que tiene que ver con el equilibrio fiscal, con lo que es la estabilidad monetaria o macroeconómica, se esconde o está de manera solapada un verdadero mamarracho constitucional y legislativo, un verdadero texto que es irrazonable y totalmente desproporcionado con el objetivo que persigue", evaluó el legislador en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal.

Ferraro recordó que "el fallo de la Corte Suprema del 2002 con respecto a la ley de déficit cero la declaró inconstitucional por lo irrazonable y desproporcionado que se establecía con el fin de cumplir una meta".

"No podemos establecer nulidades que están establecidas en la Constitución nacional, y no se puede violar el principio para la formación y sanción de leyes que también están la Constitución", aseveró.

"Se establecen nulidades de leyes en una ley particular, cuando claramente están establecidas las nulidades en la Constitución Nacional", dijo al hacer referencia a las leyes de financiamiento universitario y pediátrico.

