EN VIVO. PSG supera a Flamengo 1-0 en la final de la Copa Intercontinental

15.06| Comenzó el segundo tiempo

Ya se juegan los últimos 45 minutos.

14:51| Final del primer tiempo

Finalizaron los primeros 45 minutos. PSG supera a Flamengo 1-0.

14:40| 37' PT. Gol del PSG

El delantero de Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, anotó el primer gol del partido, tras un mal rebote de Agustín Rossi, que le dejó el balón frente al arco para que la empuje hacia la red.

14:26| 20' PT. Reacción de Flamengo y trámite cortado

El partido entró en un tramo más equilibrado, con el PSG manteniendo la iniciativa a partir de la pelota parada. Nuno Mendes tuvo una chance clara tras un córner, pero su remate dentro del área se fue desviado, mientras el equipo parisino siguió presionando en campo rival.

Flamengo respondió con mayor decisión y generó peligro: primero Carrascal encontró un remate dentro del área que fue rechazado y luego Pulgar probó desde afuera, obligando a una buena respuesta del arquero. El juego se volvió más friccionado, con varias faltas de Jorginho y un breve parate que cortó el ritmo, en un pasaje de ida y vuelta.

14:15| 10' PT. Arranque intenso y gol anulado

El partido comenzó con mucha intensidad y protagonismo del Paris Saint Germain, que rápidamente generó peligro. Vitinha probó desde larga distancia y exigió a Rossi, mientras que Lee Kang-In también sacó un remate desde afuera que fue bien controlado por el arquero de Flamengo. El PSG se adueñó de la pelota en los primeros minutos y jugó mayormente en campo rival.

A los 9 minutos llegó la jugada más relevante del arranque: Fabián Ruiz convirtió, pero tras la revisión del VAR el gol fue anulado. Flamengo intentó frenar el envión con infracciones, mientras el conjunto francés siguió presionando y acumulando aproximaciones y un córner a favor, en un inicio muy dinámico.

14:12| 9' PT. Gol anulado al PSG

El mediocampista Fabián Ruiz adelantó al conjunto francés, pero desde el VAR se lo anularon.

14:00| ¡Empezó el partido!

PSG y Flamengo ya se enfrentan en la final de la Copa Intercontinental.

13:38| Así formará el Flamengo

Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Erick Pulgar; Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

13:38| Así formará el PSG

Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaire-Emery; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Lee Kang-in. DT: Luis Enrique.

09:41|Todos los campeones de la Copa Intercontinental

La Copa Intercontinental fue un certamen internacional que enfrentó al campeón de Europa con el campeón de Sudamérica y se disputó por primera vez en 1960.

Durante sus primeras ediciones se jugó a partidos de ida y vuelta, y según supo la Agencia Noticias Argentinas, a partir de 1980 adoptó el formato de final única en Japón, convirtiéndose en uno de los trofeos más prestigiosos del fútbol mundial a nivel clubes.

El torneo clásico se desarrolló de manera regular hasta 2004, aunque tuvo dos interrupciones oficiales, ya que no se disputó en 1975 ni en 1978 por desacuerdos entre las confederaciones y los clubes involucrados. Tras la edición ganada por Porto en 2004, la competencia fue reemplazada por el Mundial de Clubes de la FIFA.