17 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Lionel Messi
Movimiento antivacunas
Cámara de Diputados Nacional
Copa Intercontinental
Rotonda de Limache
Patos
Salta

VIDEO. Avanza la repavimentación en la rotonda de Limache: obras finales del plan vial Zona Sur

Debido al constante tránsito de vehículos por el lugar, los trabajos se van desarrollando por tramos y carriles, de noche para minimizar cortes y molestias.
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 15:51
La repavimentación de la rotonda de Limache avanza a buen ritmo, marcando el tramo final del proyecto que busca mejorar la circulación en uno de los principales puntos de acceso y salida de la ciudad.

Las obras consisten en la aplicación de un asfalto especial con polímeros, diseñado para resistir las altas cargas vehiculares y prevenir deformaciones. Debido al intenso tránsito que circula por esta área, los trabajos se realizan por tramos y en horarios nocturnos, para minimizar los cortes y las molestias a los conductores.

La Municipalidad de Salta destacó que, aunque los avances son significativos, se solicita a los conductores extrema precaución al transitar por la zona, debido a la presencia de operarios y maquinaria pesada trabajando en la repavimentación.

