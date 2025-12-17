VIDEO. Avanza la repavimentación en la rotonda de Limache: obras finales del plan vial Zona Sur

La repavimentación de la rotonda de Limache avanza a buen ritmo, marcando el tramo final del proyecto que busca mejorar la circulación en uno de los principales puntos de acceso y salida de la ciudad.

Las obras consisten en la aplicación de un asfalto especial con polímeros, diseñado para resistir las altas cargas vehiculares y prevenir deformaciones. Debido al intenso tránsito que circula por esta área, los trabajos se realizan por tramos y en horarios nocturnos, para minimizar los cortes y las molestias a los conductores.

La Municipalidad de Salta destacó que, aunque los avances son significativos, se solicita a los conductores extrema precaución al transitar por la zona, debido a la presencia de operarios y maquinaria pesada trabajando en la repavimentación.