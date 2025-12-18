¡Golazo! El Sub-13 de la Liga va al Mundialito 2026 en España

Solo para los mejores. El Seleccionado de Fútbol Sub-13 de la Liga Salteña participará entre el 26 de marzo y 5 de abril de edición 2026 del Mundialito infantil y juvenil que se realizará en la ciudad autónoma de Cataluña, en España, en donde se enfrentará a combinados de 45 países.

Es que el Sub-13 dirigido por el exjugador y actual técnico Alejandro Frezzotti fue invitado como flamante campeón del Torneo Nacional de Ligas que concluyó hace unos días en Córdoba.

En esa final, la Selección Sub-15 de la rectora del fútbol salteño y comandada por Gustavo Módica también se consagró campeona, logrando un hecho histórico en el país, en donde dos combinados de una provincia se consagran en el mismo torneo.

Pero lo cierto en que la Sub-13 será parte de la cita europea en donde estarán unos 5.000 futbolistas masculinos y femeninos pertenecientes a 250 equipos de los 5 continentes y en donde equipos como Liverpool, Benfica, Milan, Juventud o el Barcelona, entre otros, buscarán quedarse con la corona.

Del torneo, fundado y organizado por el exfutbolista y técnico Ricardo Godoy, pasaron y se consagraron estrellas mundiales como Vinicius Jr, Jordi Alba, Leandro Paredes, Lucas Paquetá, David Silva, Renato Sanches o Fernando Gago, entre tantos.

Gran expectativa

Cabe destacar que el anuncio lo realizó ayer al mediodía el propio presidente de la Liga Salteña, Sergio Chibán, después de recordar el diálogo con Godoy y analizar las posibilidades de concurrir al Mundialito 2026 tras la invitación al flamante campeón nacional.

"Creo que el primer partido va a ser con el Liverpool o quizás con el Real Madrid, pero lo que sí se es que ahí va a estar la Liga Salteña del Fútbol", resaltó Chibán.

En ese sentido destacó que "ahí vamos a estar representando a Salta, representando a la Argentina. Esto es parte del exitoso resultado como entidad ejemplo a nivel nacional".

"Hoy solo tengo palabras de agradecimiento, primero para el Comité Ejecutivo, por cada uno de los jugadores que asistieron. Segundo, a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, que obviamente nos dan la autorización para participar en este evento y principalmente al cuerpo técnico, que ha logrado algo histórico para nuestra institución, como son los dos títulos juntos, luego de un gran esfuerzo en la final de Córdoba, pero que marca un premio de esfuerzo", recordó.

"Vamos a dejar todo en el Mundialito, porque los ojos del mundo van a estar en estos 20 chicos de 13 años que son un orgullo para Salta", concluyó.