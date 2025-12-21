Vencimientos de deuda, dólar e inflación, los otros temas que Milei no esquivó en una entrevista

Al referirse a la situación económica de la Argentina, Javier Milei se detuvo primero en el próximo vencimiento de deuda que deberá afrontar el Tesoro el próximo enero por un monto de US$4.300 millones. "Nosotros vamos a pagar y no vamos a tomar más deuda. Tenemos gran parte del cash y opciones abiertas de financiamiento. Recibimos US$700.000 millones en materia de ofertas de REPO por parte de bancos", adelantó.

Abordó además los cambios en el sistema de bandas cambiarias, anunciados por el Banco Central la semana pasada. A partir del 1 de enero, se ajustarán al último dato de inflación. "Las bandas están para neutralizar la volatilidad. Las pusimos porque, a la luz de la historia argentina, los argentinos han enfrentado volatilidad cambiaria que ha tenido una contraparte en precios y ha generado fuertes caídas de riqueza. Las bandas dicen que puede haber volatilidad pero no de culturizar tipo", explicó en primer lugar.

Y completó: "Ahora van a estar alineadas con la inflación. Si llegáramos a inflación cero, se abrirían mucho más. La idea es ir a un esquema que otorgue flexibilidad. Lo relevante sigue siendo aun así que el tipo de cambio sigue dentro de la banda cambiaria. El dólar jamás llegó a tocar el techo de la banda. Quiere decir que el trabajo está bien hecho. Insisto: esto lo que hace es mantener en términos reales la banda".