Marvel reveló el primer avance de “Avengers: Doomsday” y confirmó cuándo se estrena en la Argentina

Marvel Studios sorprendió este martes a los fanáticos al publicar el primer avance oficial de Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El trailer, de apenas un 1,20 minutos, anticipa el tono y la magnitud del conflicto que definirá la Fase 6 y reavivó el interés global por la saga.

Uno de los momentos más comentados del adelanto es la aparición de Chris Evans, quien vuelve a interpretar a Steve Rogers. El regreso del actor no había sido confirmado oficialmente y su presencia generó un fuerte impacto entre los seguidores, especialmente tras su despedida en Avengers: Endgame.

A diferencia de sus apariciones anteriores, el trailer muestra a Rogers en un entorno íntimo y alejado de la acción, una decisión narrativa que abre interrogantes sobre su rol en esta nueva etapa del MCU. La escena sugiere un cambio de enfoque, con un tono más emocional que contrasta con las batallas épicas que caracterizaron a la franquicia.

La imagen que más repercusión tuvo en redes sociales es la de Steve Rogers cargando a un bebé en brazos. La secuencia, breve pero significativa, se volvió viral y alimentó todo tipo de teorías entre los fanáticos sobre el significado de esa escena y su vínculo con el conflicto central de la película.

En ese contexto, la confirmada presencia de Robert Downey Jr. como el villano Doctor Doom suma un elemento clave al misterio. Algunos seguidores interpretan que el bebé podría ser el detonante que obliga a Rogers a abandonar su retiro y volver a involucrarse en una amenaza de escala mayor.

“Avengers: Doomsday” está dirigida por los hermanos Russo y se perfila como uno de los eventos cinematográficos más importantes de la década. Según confirmó oficialmente Marvel Studios, la película se estrenará en la Argentina y el resto del mundo el 18 de diciembre de 2026, una fecha estratégica que ya fue marcada en el calendario de estrenos internacionales.

El anuncio de la fecha se realizó a través de las redes oficiales del estudio, sin adelantar detalles sobre la trama. Aun así, el título del film y el contenido del primer avance refuerzan la idea de una amenaza global o multiversal que volverá a reunir a los héroes más poderosos del MCU.

Con este primer trailer y la confirmación del estreno, Marvel vuelve a concentrar la atención del público y de la industria. “Avengers: Doomsday” avanza como una pieza central del futuro del universo cinematográfico y como uno de los lanzamientos más esperados del cine en 2026.

