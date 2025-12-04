Renovación de pañales PAMI: cómo seguir recibiendo la prestación domiciliaria 

PAMI recordó a los afiliados que deben renovar la orden médica electrónica para mantener el envío de pañales a domicilio. La prestación tiene una duración de seis meses, por lo que quienes fueron incorporados al sistema entre junio y julio deberán realizar la solicitud durante el mes de diciembre para evitar la interrupción del servicio.

Leguízamo: “Aseguramos que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, explicó que la renovación permite mejorar el control del sistema: “La prestación de los higiénicos absorbentes descartables tiene una duración de seis meses por lo que todos los afiliados que están en el programa desde junio o julio ya deben renovar la solicitud durante el mes de diciembre”.

El funcionario destacó que el nuevo método garantiza mayor transparencia y precisión: “Ahora aseguramos que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. La medida nos permite saber cómo, cuándo y a quién se le da el pañal tal como indicó el médico de cabecera”.

Más trazabilidad y eliminación de intermediarios

Según Leguízamo, la actualización de la orden médica electrónica otorga trazabilidad al proceso y moderniza los pasos administrativos, eliminando intermediarios y trámites presenciales innecesarios.

“La actualización de la OME nos da trazabilidad, permite hacer los procesos más transparentes y actuar de acuerdo a la dinámica que tiene nuestro padrón”, agregó.

Entrega puerta a puerta en todo el país

La distribución de los pañales está a cargo de la empresa logística Urbano Express, responsable de la provisión, almacenamiento y entrega en cada domicilio declarado. El sistema prevé dos intentos de entrega: si la primera visita no se concreta, se deja aviso y se realiza un segundo intento dentro de las 72 horas siguientes.

Recomendación para actualizar datos de contacto

PAMI solicitó a los afiliados verificar sus datos personales al momento de gestionar la nueva orden médica: domicilio, teléfono y correo electrónico, con el fin de asegurar la correcta llegada del material.

Para consultas, los usuarios pueden comunicarse al 138 – opción 0 (PAMI Escucha y Responde) o acercarse a su agencia local.