El IPS entregó al Círculo Médico una propuesta de convenio con fuertes controles, sanciones y nuevas reglas para ordenar el sistema

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) avanzó un paso clave en la renegociación del convenio con el Círculo Médico de Salta (CMS). Según pudo saber El Tribuno en exclusiva, la obra social provincial remitió a la entidad médica una propuesta de convenio con 19 puntos centrales que buscan modernizar el sistema, transparentar la relación prestacional y terminar con varias prácticas históricas que generaron controversias, reclamos y sobrecostos.

De acuerdo al documento al que accedió este medio, el IPS plantea una serie de modificaciones estructurales que apuntan a mayor control, auditoría compartida, nuevas sanciones, actualización tecnológica y un ordenamiento normativo que hasta ahora estaba disperso o no se cumplía.

Digitalización, control y libre elección

Entre los primeros puntos se destaca que la acreditación de los afiliados será exclusivamente digital, consolidando la modernización de la obra social. También se ratifica la libre elección del profesional, aunque aclarando que el padrón se ajustará estrictamente a lo establecido por la ley 7.127 y el decreto 3.402.

El IPS propone además que los honorarios médicos se ajusten al nomenclador oficial, buscando evitar desfasajes y cobros excesivos.

Auditoría compartida y fin a las “consultas fantasma”

Uno de los cambios más sensibles es que el control de las prestaciones y su auditoría ya no quedará solo en manos del IPS, sino que será una tarea conjunta con el Círculo Médico. Asimismo, la obra social establece que solo pagará prestaciones efectivamente realizadas y auditadas, acabando con las “consultas capitadas” que se abonaban aunque no fueran hechas.

Recetas con genéricos y control del Vademécum

Otro eje fuerte apunta al uso racional de medicamentos. El IPS plantea que:

Las recetas deberán indicar genéricos y no marcas comerciales, conforme la ley 25.649.

Los médicos deberán ajustarse al Vademécum del IPS, evitando la prescripción de fármacos de elevado valor cuando existan alternativas terapéuticas.

Solo los especialistas podrán prescribir medicamentos complejos o de alto costo.

Sanciones más severas para prácticas indebidas

El convenio introduce un régimen sancionatorio más claro y directo. El documento indica que:

Facturación inexistente u otras infracciones serán sancionadas según normas vigentes.

Si la conducta de un médico deriva en una acción judicial que perjudique al IPS, también recibirá sanciones.

En el texto se menciona que muchas de estas irregularidades estaban ligadas a prescripciones de marcas comerciales que derivaban en amparos judiciales contra la obra social.

Comité de Evaluación y Registro de Firmas

La propuesta incluye la creación de un Comité de Evaluación de Tecnología Sanitaria, destinado a analizar casos complejos o de alto costo, y la implementación de un Registro de Firmas para evitar falsificaciones, sustituciones o uso indebido de sellos profesionales.

El IPS recuerda que este punto surge a partir de antecedentes recientes que generaron preocupación en la obra social.

La salud como servicio esencial

El documento también establece que, antes de adoptar medidas de fuerza como la suspensión del crédito, deberá existir un período de conciliación. La idea es evitar que los afiliados queden como rehenes de conflictos corporativos.

La Sindicatura como garante del convenio

Un detalle no menor es que la Sindicatura General de la Provincia será la autoridad de aplicación y tendrá la potestad de interpretar el convenio en caso de dudas o controversias, un punto que busca evitar interpretaciones unilaterales.

Modernización tecnológica y SaFeSa

Finalmente, el IPS exige que el Círculo Médico se adecúe al sistema informático de la obra social para agilizar procesos, facturación y auditoría. Además, ambas partes acuerdan respetar la Historia Clínica Única Digital (SaFeSa), tal como indica la ley provincial 8.431.

Un documento que redefine la relación médico–obra social

La propuesta enviada por el IPS representa el intento más profundo de ordenar, modernizar y controlar la relación prestacional de las últimas décadas. Contiene elementos que, de aprobarse, modificarán la forma en que se auditan las prestaciones, se pagan los servicios, se recetan los medicamentos y se aplican sanciones.

El Círculo Médico ya tiene la propuesta en sus manos. Ahora deberá analizarla, responder y, eventualmente, firmar un convenio que promete ser muy distinto al que rigió durante los últimos años.