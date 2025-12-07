PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
7 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Arbol de Navidad
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
8 de diciembre
la mesa de navidad
Caso Nahuel Gallo
Arbol de Navidad
premios raíces de los pueblos
Lavado de Dinero
Arbol de Navidad
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
8 de diciembre
la mesa de navidad
Caso Nahuel Gallo
Arbol de Navidad
premios raíces de los pueblos
Lavado de Dinero

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Lavado de Dinero

Denuncia explosiva: monotributista con 120 autos de lujo y helipuerto destapa un presunto lavado de dinero en el entorno de AFA

La Coalición Cívica expuso en la Justicia un esquema de testaferros que apunta a la dirigencia del fútbol argentino. Advierten que estos fondos serían los que "no llegan a los clubes" y señalan un grave conflicto de interés con jueces que trabajan para la propia asociación.
Domingo, 07 de diciembre de 2025 11:35
Claudio ‘Chiqui’ Tapia, titular de la AFA.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez por una denuncia que sacude los cimientos financieros de su entorno más cercano. La Coalición Cívica (CC), liderada por Elisa Carrió, presentó ante la Justicia una investigación contundente que sugiere un vasto esquema de lavado de dinero utilizando presuntos testaferros asociados a la cúpula dirigencial del fútbol.

El centro de la pesquisa se concentra en activos de un valor exorbitante y completamente incompatible con el perfil fiscal de sus titulares. El caso más resonante es el de un simple monotributista, Luciano Pantano, y su madre jubilada, quienes figuran como dueños de la firma Real Central. Esta empresa, según la denuncia, poseería una suntuosa mansión con un helipuerto no registrado en Pilar, además de una impresionante colección de más de 120 vehículos de alta gama, incluyendo marcas como Ferrari, Porsche, y BMW

 El dinero que "no llega a los clubes"

Matías Yofe, dirigente de la CC y uno de los promotores de la denuncia, explicó en una entrevista con Radio Rivadavia a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, que el origen de estos fondos sería el dinero que debería estar destinado al sostenimiento de las instituciones deportivas.

"De confirmarse esto, tristemente es la plata que no estaría llegando a los clubes", lamentó Yofe, contrastando este presunto desvío con la realidad de las entidades de base. El dirigente advirtió: "Vemos todos los clubes totalmente desfinanciados, vemos los clubes quebrados, vemos los clubes que en su infraestructura están totalmente venidos abajo".

La gravedad de la acusación radica en que el presunto patrimonio de los testaferros —que también incluiría otra propiedad en el barrio Aires Plaza de Pilar— se habría constituido mediante la compra de activos de alto valor sin que se activara ninguna alerta roja por parte de los organismos de control estatales. "Compraron propiedades, o sea, no saltó ninguna de las alertas", enfatizó Yofe, cuestionando la inacción del sistema. 

La inacción judicial y el conflicto de interés

Uno de los puntos más críticos de la denuncia no es solo el presunto lavado de activos, sino la llamativa resistencia del sistema judicial a investigar la causa. Yofe criticó duramente que la denuncia presentada ante Casación recayó inicialmente en el juzgado de Rafecas, quien se "declara en incompetencia sin haber dado ninguna medida preliminar previa", replicando una maniobra similar en el fuero Penal Económico.

"Se iban pasando peleándose por cuestiones de competencia entre colegas y no marcaban ninguna medida preliminar para cuidar lo que había en el interior de la quinta," sostuvo el dirigente, sugiriendo una reticencia a avanzar que podría proteger a los denunciados.

 

A este escenario se suma un grave conflicto de interés. La CC advierte que la investigación que apunta a la cúpula dirigencial podría terminar en manos de magistrados que mantienen una relación laboral con la propia AFA. El Tribunal de Disciplina de la asociación está integrado por jueces y fiscales, y Yofe lanzó una seria advertencia: "Veamos si en las causas que están dando vueltas... no coinciden los nombres".

Incluso se le consultó directamente si una causa contra el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, podría recaer en un miembro de ese Tribunal. La respuesta de Yofe fue lapidaria: "Sí, claro. Es impresionante. Ese es el delirio". La Coalición Cívica insiste en que el sistema judicial parece estar "totalmente a sed de de esta gente", exigiendo una investigación que dé garantías de imparcialidad y ponga fin a un esquema que, según denuncian, desangra la economía de los clubes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD