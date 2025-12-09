PUBLICIDAD

Deportes

Allanamientos en distintas sedes de la AFA

También se llevan a cabo operativos en Independiente y Racing, entre otros.
Martes, 09 de diciembre de 2025 10:08
Allanamientos en sedes de la AFA
La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas.

Se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

La lista con algunos de los lugares donde se realizan allanamientos por la causa Sur Finanzas

  • Sede de la AFA en Viamonte
  • Predio de la AFA en Ezeiza
  • Sede de la Superliga
  • Racing
  • Independiente
  • San Lorenzo
  • Argentinos Juniors
  • Platense
  • Barracas Central
  • Armenio
  • Los Andes
  • Deportivo Morón
  • Excursionistas

