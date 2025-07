Julio Bavio: "Le haría mucho mal a la justicia federal si Snopek continúa como fiscal"

Por primera vez, el juez federal Julio Leonardo Bavio habló públicamente sobre el fiscal Francisco Santiago Snopek, cuya conducta en audiencias judiciales quedó bajo un fuerte cuestionamiento. El magistrado reveló detalles de episodios de violencia verbal e institucional contra defensoras públicas, actos procesales indebidos y comportamientos inapropiados que, según su testimonio, afectaron gravemente el normal funcionamiento del sistema acusatorio federal.

Bavio dialogó con El Tribuno luego de otro intento de reincorporación de Snopek al Ministerio Público Fiscal, ocurrido este lunes, que fue nuevamente frustrado por una medida adoptada por el fiscal federal Carlos Amad. El retorno del denunciado funcionario judicial, tras una licencia psiquiátrica de tres años con goce de sueldo, reactivó las tensiones dentro del fuero federal en Salta, donde abundan excusaciones de intervenir en causas en las que él participa.

A este escenario se suma la demora en la conformación del tribunal de enjuiciamiento —pendiente por la falta de representación del Senado en el jury—, lo que impide definir su situación de fondo y prolonga un clima de incertidumbre institucional. Para Bavio, la continuidad de Snopek "le haría mucho mal a la justicia federal".

¿Qué complicaciones generaría en el sistema judicial el regreso del fiscal Francisco Snopek, teniendo en cuenta sus actuaciones y las denuncias que hay contra él?

Bueno, yo quiero contarles mi experiencia, sustentada en videos concretos, objetivos, y contarles también las circunstancias vividas en las carpetas judiciales. Desde mi punto de vista, en Salta, el sistema acusatorio es realmente una meca, tiene reconocimiento nacional, y sobre todo se sustenta en cuestiones adversariales, en la controversia en sí misma, pero una controversia sobre un objetivo judicial concreto, donde todos saben cuál es el rol y que, en definitiva, propenda al fin último de un buen servicio de justicia. Eso no ocurría cuando estaba el doctor Snopek.

¿Qué pasaba cuando él estaba en las audiencias? ¿Cómo eran sus comportamientos?

Justamente lo que se advertía era que él generaba una conflictividad con los actores que no era la esencia del caso. Eso nos traía contratiempos, dificultades. Por ejemplo, él entraba en cuestionamiento y conflicto con la Oficina Judicial, que, por otro lado, son excelentes todos sus integrantes. Entraba en conflicto con las defensas. Él, por ejemplo, siempre hablaba de lealtad procesal, siempre hablaba de que era una persona de buena fe. Sin embargo, no se advertía en las audiencias eso. Parecía como el viejo dicho: "fíjate de qué te jactas y sabrás de qué adoleces", o algo así. Él tenía esas dificultades y, en mi caso particular, puedo contar mi experiencia, que no fue buena. El derecho de que se reintegre al trabajo, a mi juicio, es pernicioso para el sistema y lo puedo sustentar en estas distintas cuestiones que se pueden advertir.

¿Puede contar algún caso grave o alguna situación que recuerde de su accionar o de su comportamiento?

Sí, justamente recuerdo el 22 de mayo o el 21 de mayo de 2022. La última audiencia que se celebró con él fue una audiencia que fue el preludio de lo que después ocurrió una noche. Yo no quiero hablar de causas judiciales que no me competen, pero sí recuerdo que a las 24 horas, o dentro de un breve plazo de esa audiencia, ocurrió el hecho que después se conoció de público conocimiento respecto de su mujer, la policía, la privación de la libertad y algunas cuestiones que se ventilan judicialmente. En esa audiencia en particular advertí —y eso está reflejado— que justamente tenía un conflicto con las defensas, porque se discutía si había dado toda la información necesaria para que las defensas —que eran dos abogadas también excelentes de la Defensoría Oficial— reclamaban que no habían sido nutridas con la información pertinente para empezar la audiencia. Entonces él lo negó, dijo que mentían, les dijo que las iba a denunciar al Procurador General de la Nación, y eso inmediatamente noté cómo las afectó a las dos defensoras. En una audiencia donde tiene que haber equilibrio de las partes, igualdad de armas, él se puso en una posición que afectaba la profesionalidad de estas personas y de desequilibrio notorio entre las partes, lo que le advertí. En esa misma audiencia permanentemente me interrumpió, no respetaba el rol del juez y me interrumpía cada vez que tenía que resolver, hasta sacar de quicio respecto de mi actuación. En esa situación se advierte cómo, tanto a las defensas como al suscripto, el proceder de él había sido totalmente nefasto para avanzar en una audiencia. Y es por eso que fui enérgico en marcar cuál era el camino procesal necesario que había que realizar.

¿Recuerda algún otro comportamiento que haya ido en contra de su rol como fiscal? ¿Alguna situación donde haya excedido sus funciones?

Sí, sí, justamente. Uno de los casos paradigmáticos de su actuación, que me llamó muchísimo la atención, fue cuando él mismo dictó un sobreseimiento a tres personas. Por supuesto, todos podemos equivocarnos. De entrada, a mí me pareció muy extraño que él dictara el sobreseimiento y que eso fuera un error de tipeo, como él invocó. Lo que evidentemente había hecho era dictar un acto jurisdiccional, porque toda sentencia la dicta el juez. El fiscal debe investigar y puede pedir el sobreseimiento, pero jamás puede dictarlo. Y uno piensa —y yo pensaba en ese momento—: será un error, se equivocó. Pero después, otros hechos, en otras audiencias, me convencieron de que este caso no era un simple error, que había una cuestión ahí de disputa de poder, una cuestión extraña, poco comprensible.

"Su actitud provocó cansancio físico y daño emocional, sobre todo en mujeres".

Efectivamente, esto lo advertí cuando, en toda audiencia, como se sabe, el juez ingresa al último, sea en modalidad presencial o remota. Y en este caso, empecé a ver que él, cuando ya estaban todas las partes presentes y me llamaban para ingresar, había apagado la cámara. Entonces, el operador del sistema le decía: "Doctor Snopek, prenda la cámara". Y él la prendía recién en ese momento. Pensé una vez: bueno, tuvo un problema técnico. Pensé otra vez: bueno, puede pasar. Luego, me di cuenta de que esa conducta era una infantil conducta extraña, de disputa de poder, porque llegó a decirme —para evitar esta situación— algo insólito: "Bueno, entonces entremos juntos a la audiencia".

Algo inédito, ¿no?

Uno podría decir: ¿esto es una cuestión menor? Es difícil pensar que sea menor, porque si alguien hace esto respecto de una cuestión esencial como es el orden jerárquico —en el sentido de que quien dirige el proceso es el juez—, simplemente tiene ese rol. Y saber que el que dirige el proceso, como en todo sistema judicial del mundo, entra al último porque es quien abre el acto. Entonces, que él quisiera entrar al último era trastocar todo el sistema. Y sí, yo lo advertí con entidad. Por eso, dictar un sobreseimiento no era una simple casualidad, no era un error de tipeo. Fue, en verdad, una conducta que estaba en línea con su disputa de poder, que infantilmente venía desarrollando. Era una cuestión totalmente ridícula, pero constante.

Teniendo en cuenta que hay recusaciones, denunciantes que ejercen roles clave en el sistema judicial, insisto ¿cómo podría reincorporarse entonces?

Exacto, eso es clave, muy complejo. Por eso, aparte de lo que estoy mencionando, él con su conducta ha hecho que superiores de las Defensoras Generales de la Nación, hayan tomado decisiones que son también inéditas. Por ejemplo, ni la coordinadora de ese momento de la Defensoría, que ya todos conocen, la doctora Clarisa Galán, quien fue muy valiente al denunciar, como así también las personas que participaron en esa audiencia —las defensoras oficiales del 22 de mayo a la que hice referencia—, la doctora Luciana Cruz y Carmen Castro, que por otro lado son también grandes profesionales, muy serias, no puedan participar. Pero además, la propia defensora ha dicho que ninguna defensora participe en la audiencia donde esté él.

¿Usted también se excusó?

Sí. En mi caso, habiendo vivido esta situación de violencia de género en esa última audiencia, habiendo tenido diferencias que me llevaron a tener que llamarle permanentemente la atención y a llamarlo al silencio cuando interrumpía, me vi en una situación de violencia moral que me llevó a excusarme. Él me había recusado previamente, pero entiendo que me recusaba por fundamentos falsos. Por eso yo me excuso por razones subjetivas, para dar tranquilidad de que voy a actuar con total imparcialidad. Es por eso que, por el temor de que pueda interpretarse que actúo con parcialidad respecto del nombrado, opté por excusarme. Ya tengo aceptada esta excusación. Y en Salta, imagínense: somos dos jueces de Garantías, y uno —el suscripto— ya no va a participar si está presente él.

"No fue un error, fue una conducta deliberada: dictó un sobreseimiento como si fuera juez, rompiendo la estructura del sistema".

Yo no quiero ser corporativista de ninguna manera. Y me cae muy mal saber que alguien esté tres años cobrando el sueldo sin trabajar, cuando nosotros tratamos de ser lo más responsables posible. Porque además se sabe que tenemos un sueldo acorde a nuestro trabajo, pero que es un sueldo importante. Tres años... cuando antes no era una persona que cumplía con puntualidad el horario, y está siendo acusado, hace pensar que eventualmente las razones fueron articuladas. Aunque, por supuesto, no me quiero inmiscuir en cuestiones administrativas propias de la Procuración. Lo cierto es que el hecho en sí mismo lo considero muy grave.

¿Qué reflexión hace sobre la demora en la constitución del jurado de enjuiciamiento por parte de integrantes del Senado?

Y sí, me sumo totalmente a lo que han expresado oportunamente el doctor Villalba y el doctor Amad: él no puede regresar. Pero se tiene que urgir el trámite para que se complete el jury en las fiscalías y en la Procuración, porque si no, imagínense el efecto que puede tener en este caso y en cualquier otro caso de un fiscal que se desvíe de su rumbo y que no haya un jury para poder apartarlo. Provocaría una situación análoga a la que está ocurriendo aquí. Y es urgente que se definan las situaciones, para que no permanezcan suspendidos cobrando sueldo —ya sea entero o medio sueldo— y no se pueda definir la situación definitiva, para bien o para mal. Para que prosigan o no en el cargo para el cual han concursado.

En el fondo, esto también genera un perjuicio para los justiciables…

Exactamente. Con la conflictividad generada por su situación en las audiencias, ha provocado desgaste, cansancio físico de las partes. Afectó, además, el aspecto anímico de muchas mujeres. Y, por otro lado, también quiero contarles muy brevemente un caso donde se advierte que, desde el punto de vista técnico, no tenía la prudencia necesaria, o se advertía que cometía errores sobre detenciones ilegales muy graves.

¿Cuál fue ese caso?

Ocurrió el 16 de diciembre de 2019. Un grupo musical del género heavy metal —que acostumbran a tener un disfraz con cinturones llenos de tachas de municiones— fue detenido por la Policía, uno de ellos fue arrestado por considerar que llevaba municiones. El fiscal Snopek convalidó esa detención. Concurrimos en 24 horas al control de detención. Fue una detención absolutamente arbitraria y se dictó el sobreseimiento en forma inmediata, lo cual demuestra la bondad del sistema. Pero lo cierto es que esa persona nunca debió haber sido detenida. Todas las tachas estaban servidas. Se habló de una que no, pero no existe el delito de tenencia de municiones. El delito es acopio de municiones, y solo aplica cuando es gran cantidad. Era un delito inexistente, y además sobre bases fácticas inexistentes. Fue detenida arbitrariamente una persona que estaba cumpliendo un trabajo artístico o musical, con todo lo que implicó para la familia, los otros integrantes del grupo, los fans. Este caso revela también una cuestión técnica que lo afectaba, y esto se advirtió.

¿Desea agregar algo más sobre el fiscal Snopek?

No, me parece que todo lo que pienso, lo digo. Solamente quiero agregar que todo lo que dije es objetivo. No tengo ningún interés personal. Me interesa solamente el aspecto institucional. Como ya dije, esto está en los videos, está en las carpetas judiciales. Si lo quieren consultar, lo pueden tener. El trabajo de la prensa en este caso ha ayudado para que se activen las alertas necesarias, los propios fiscales o anticuerpos institucionales necesarios para impedir que regrese a esta jurisdicción. Porque le haría mucho mal a la justicia federal continuar con esta persona.