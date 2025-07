"Villarruel no es parte de la gestión desde hace mucho tiempo", dijo el vocero Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó ayer que la vicepresidenta Victoria Villarruel "no forma parte" del proyecto del Gobierno y consideró que eso no afecta el normal desarrollo de la gestión del presidente Javier Milei, mientras la titular del Senado hace silencio ante las críticas internas.

"Todo el mundo sabe que la vicepresidente no es parte del proyecto, no es parte del norte, y el Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo", sostuvo el funcionario.

En la misma línea, remarcó que "No hay ninguna novedad con eso. ¿Por qué no se iba a poder gobernar? Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes".

Adorni atribuyó esas diferencias a "cuestiones de la dinámica de todos los días de la política".

Este martes, en el marco de su discurso en el evento "La Derecha Fest", celebrado en Córdoba capital, Milei volvió a cargar públicamente contra Villarruel. Ante una audiencia eufórica, la acusó de haber "roto la primera ley de la economía: la ley de la escasez". Acto seguido, la calificó como "la bruta traidora", una expresión que desató aplausos en el salón.

El evento se realizó en una de las salas del hotel Quórum, donde se congregaron más de 2.500 personas. Los tickets se vendieron a 35.000 pesos y los organizadores también entregaron cuarenta pases sin costo a efectivos de las fuerzas de seguridad.

"La Derecha Fest" fue organizado por referentes mediáticos e ideológicos del espacio libertario. Entre ellos, el streamer "Gordo Dan", cuyo nombre real es Daniel Parisini y el escritor Agustín Laje.

Durante el acto, Milei se enfocó principalmente en confrontar con lo que define como "el colectivismo" y aprovechó para reforzar su discurso libertario ante un público afín. En ese marco, la acusación contra su Vicepresidenta funcionó como una reafirmación de su estrategia política.

El repudio de los asistentes a Villarruel se hizo sentir. "Roma no paga traidores", repitieron, una y otra vez, tanto el Presidente como varios de sus oradores.

Silencio de la Vice

La titular del Senado se mantuvo en silencio ante el nuevo ataque del mandatario y la cúpula de La Libertad Avanza (LLA), a diferencia de la ola de respuestas que desplegó en las últimas semanas en su cuenta de Instagram, tras ser rotulada de "traidora" por militantes libertarios después de las derrotas legislativas del oficialismo en el Senado.

En este contexto, todavía no está confirmada la presencia de Villarruel en La Rural, el evento que nuclea al sector agropecuario todos los años en el predio de Palermo y donde el cierre del sábado próximo estará a cargo de Milei, quien brindará un discurso en el que haría anuncios sobre as retenciones.

El último cruce entre los integrantes de la fórmula presidencial tuvo lugar en el Tedeum del 25 de mayo, en la Catedral Metropolitana., donde Milei evitó saludar a Villarruel.