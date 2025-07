La postura de la Provincia tras un revés en el RIGI

La reciente exclusión del proyecto salteño Mariana, a cargo la empresa china Ganfeng Lithium, del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) se conoció en medio de tensiones geopolíticas y declaraciones controvertidas. Días antes, el futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, había señalado que su misión será "mantener fuera del continente a países autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China e Irán", en referencia al escenario regional.

En este contexto, el rechazo por parte de Nación al pedido de Ganfeng (una de las principales compañías globales del litio) encendió señales de alerta en el ecosistema minero. Sin embargo, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, desligó esa decisión de cualquier criterio político o ideológico.

"Yo separaría las cosas", dijo el funcionario en declaraciones a Radio Salta. "Entiendo que el proyecto Mariana fue rechazado en la evaluación del comité RIGI, que las provincias no integramos. A juzgar por los dichos del ministro Caputo y la información publicada, no tendría las condiciones de admisibilidad que el régimen exige", explicó.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a través de la red social X. Allí argumentó que el proyecto ubicado en el salar de Llullaillaco no cumplía con los requisitos del RIGI, dado que comenzó a construirse en 2022 y su etapa de producción fue inaugurada este año, casi en simultáneo con la presentación de la solicitud para ingresar al régimen.

De los Ríos señaló que, más allá del rechazo, la empresa mantiene interés en ampliar su presencia en Salta. "Voy a conversar con la empresa. Creo que tienen la voluntad de ingresar al RIGI con otro proyecto, el de Pozuelos–Pastos Grandes", indicó.

Consultado sobre si las declaraciones del futuro embajador estadounidense podrían haber influido, el ministro fue enfático: "No creo que eso tenga que ver con la no admisión puntual de Ganfeng al RIGI. Me parece que aquello es meramente técnico y lo otro es un comentario del señor embajador que nada cambia nuestra política de atraer inversión".

En ese sentido, reafirmó la visión del Gobierno provincial sobre la apertura a capitales internacionales: "Trabajamos para generar condiciones que estén a nuestro alcance para que las inversiones vengan, sean de China o de donde fueran, mientras sean legales, serias y generen empleo para los salteños".