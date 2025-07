“Milei supera el 60% de imagen positiva en el norte, según Zapata”

El diputado nacional Carlos Zapata se sentó frente a los micrófonos para hablar de política, elecciones y gestión pública. Con el estilo directo que lo caracteriza, no esquivó temas sensibles como el conflicto docente, la caída del turismo, las designaciones polémicas dentro de su partido ni el balance de la gestión provincial de Gustavo Sáenz. En este mano a mano con el streaming de El Tribuno, Zapata también reveló detalles sobre la estrategia de la Libertad Avanza en Salta, de cara a las elecciones de octubre.

¿Cómo analiza la situación actual de la provincia de Salta?

Salta no está bien administrada. El gobierno de Gustavo Sáenz es, en muchos aspectos, una continuidad de los desaciertos de Juan Manuel Urtubey. Hemos pasado de una provincia ordenada en tiempos del doctor Juan Carlos Romero, a un desquicio institucional y presupuestario. En 2007, el presupuesto era de 750 millones de dólares, con 40 mil empleados públicos y un 22% destinado a obra pública. Hoy tenemos más de 100 mil empleados y apenas un 10% del presupuesto va a obras. Y eso, con un presupuesto tres veces y media mayor en dólares.

¿A qué lo atribuye específicamente?

A una pésima administración y a un malgasto sistemático. Se renueva todos los años la Ley de Emergencia Económica (N.º 6583), pero no se cumple. La ley prohíbe designar personal que no esté vinculado directamente a servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Sin embargo, cada año aparecen cientos de contratos nuevos, la mayoría con fines políticos. Eso genera una estructura estatal sobredimensionada que no se traduce en mejores servicios.

¿Qué lectura hace de la temporada de turismo actual?

Fue muy floja. Muchos operadores del sector, como los de Cafayate, hablan de una de las peores temporadas en años. Es el reflejo de una economía que no está bien pensada, con impuestos excesivos y falta de planificación. Si no hay seguridad jurídica ni infraestructura, el turismo se resiente. Y eso repercute en miles de empleos indirectos.

¿Cuál es la propuesta concreta de su espacio político a nivel nacional de cara a las elecciones?

Nosotros somos parte de La Libertad Avanza, y nuestro objetivo es construir una alternativa clara, tanto a nivel nacional como provincial. El único candidato confirmado hasta ahora es Alfredo Olmedo, que se postula como senador. El resto de la lista se anunciará en los plazos legales. Pero quiero dejar claro que vamos a presentar candidatos genuinamente vinculados al espacio, con el compromiso de representar fielmente a los salteños y acompañar las políticas de Javier Milei.

¿Qué pasa con el caso del concejal Pablo López? ¿Qué impacto tuvo dentro del partido?

Es una situación lamentable. Como partido, actuamos rápido: se le pidió la renuncia a la banca del Concejo Deliberante y fue expulsado de La Libertad Avanza. No es la primera vez que nos enfrentamos a casos así: pasó con Víctor La Tierra y con “Chucky” Flores. Nosotros no encubrimos ni premiamos a nadie. Hay otros partidos que sí lo hacen. Mire el caso del intendente Vaqueros Moreno, que va a juicio por delitos de abuso sexual y fue premiado con una banca como senador. Eso marca la diferencia entre cómo actuamos nosotros y cómo actúan otros.

¿Usted cree que hay responsabilidades institucionales en el caso López o prefiere esperar la resolución judicial?

Yo no emito juicios de valor sobre causas que están en curso. Prefiero que las instituciones funcionen. Confío en que el fiscal hará su trabajo, la defensa el suyo y que se llegará a la verdad jurídica. Lo importante es que políticamente, ya tomamos una decisión firme.

¿Qué expectativas tienen para las elecciones de octubre?

Hay un crecimiento sostenido. No soy fan de las encuestas, pero incluso desde el oficialismo reconocen que Milei tiene una imagen positiva superior al 50% a nivel nacional, y supera el 60% en el norte del país. En Salta ya ganamos cuatro elecciones consecutivas. No vemos razones para que eso cambie. La gente sigue confiando en nuestro proyecto.

¿Creen que van a ganar las cuatro bancas (dos senadores y dos diputados nacionales)?

Todo indica que vamos camino a eso. Y no solo por la popularidad de Milei, sino por lo que representamos: una alternativa seria que apuesta al orden fiscal, a reducir impuestos, a eliminar el gasto inútil y acabar con los curros del Estado. Un ejemplo: REMSA, una empresa estatal que debería estar generando beneficios por la minería, da pérdidas y requiere millones del presupuesto provincial. Eso no puede seguir así.

¿Cuál es el mensaje final que quiere dejarle a la comunidad, especialmente a quienes votaron por La Libertad Avanza en Salta?

Que estamos comprometidos con el cambio profundo que el país necesita. Que no venimos a improvisar, ni a repetir los errores del pasado. A pesar de los ataques y las operaciones, fuimos la lista más votada en la elección del 11 de mayo en Salta. Queremos acompañar a Javier Milei en cada una de sus reformas. El populismo y el estatismo ya fracasaron. Ahora es tiempo de devolverle la libertad al ciudadano, para que pueda decidir qué hacer con el fruto de su esfuerzo. Vamos a redoblar esfuerzos para ganar en octubre, y sobre todo, para gobernar bien.