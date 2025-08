VIDEOS.Viento Zonda y varios daños: una rama gigante destruyó el parabrisas de un auto que salía de un estacionamiento

El viento zonda se hizo sentir con fuerza en Salta y otros municipios durante la mañana y la tarde de hoy. Prueba de esto furon los numerosos llamados a la redacción de el Tribuno por caida de postes y voladura de chapas, sin embargo lo que por suerte no fue una tragedia fue lo sucedido con una familia que estaba por salir en su vehículo de una playa de estacionamiento ubicado sobre avenida Belgrano esquina 20 de Febrero cuando en medio del fuerte viento un gran tronco cayó sobre el parabrisas de un Renault 19 que salía de una playa de estacionamiento en El incidente, que ocurrió cuando el conductor y su familia se encontraban dentro del vehículo, dejó a todos con un gran susto, pero sin lesiones.

Gaspar Andrés, quien se encontraba al volante del vehículo, relató en declaraciones a El Tribuno lo sucedido: "La altura es no solamente cómo quedó literalmente clavado el resto del árbol en el parabrisas frontal, sino que además cayó otra rama en la luneta y los vidrios adentro". Durante el accidente, en el asiento trasero viajaba su hija de tres años.

"Gracias a Dios, mi pareja y mi hija no sufrieron ninguna lesión, nada por el estilo", expresó el conductor al destacar lo afortunado que fue que el volante detuviera el impacto del tronco. “El manubrio del volante me salvó, si no, no lo estaría contando", añadió. Además, destacó que la rama que cayó sobre la luneta del auto hizo estallar el vidrio, esparciendo los fragmentos hacia el interior del vehículo.

Según el testimonio de Andrés, el árbol, muy viejo y ubicado cerca de la entrada del estacionamiento, ya había sido objeto de preocupación por parte de la dueña del lugar. "Ella llamó para que lo podaran, pero la municipalidad no dio respuesta alguna", indicó. Tras el incidente, se dio aviso a la policía y a los bomberos, quienes llegaron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido. Sin embargo, la responsabilidad por el accidente aún no ha sido determinada.

El conductor agregó que, a pesar de los daños materiales, tanto él como su familia se encuentran bien. "Fue un susto bastante grande", concluyó Gaspar Andrés, quien pudo regresar a su hogar después del incidente.

Desde incendios forestales hasta la caída de postes de luz, el viento zonda afectó considerablemente varias localidades de la provincia. En diálogo con El Tribuno, el meteorólogo Edgardo Escobar expresó que solo durante la media mañana de hoy las ráfagas superaron los 60 kilómetros por hora y no se descartaba una mayor intensidad del viento que continuó soplando durante la tarde.

Usuarios de El Tribuno WhatsApp compartieron imágenes de la Avenida Bolivia, donde se puede observar el estado en el que quedaron varios postes a la altura del Ejército. Por otro lado en avenida Tavella también se registró la caída de al menos cinco postes de luz.