Una joven y sus hijitas tienen nueva casa tras el incendio intencional

Nuevamente la empatía y la solidaridad se hicieron sentir con firmeza rapidez en San José de Metán luego de que la ex pareja de una joven incendiara por completo la vivienda de madera en la que residía con sus dos hijitas en la zona del B° San Cayetano.

El incendio intencional se produjo en la madrugada del lunes y en el lugar trabajaron bomberos de la Policía y voluntarios del cuartel Posta de Yatasto para sofocar el fuego.

Luego personal de la Brigada de Investigaciones de Metán detuvo a la ex pareja y padre de la hija menor de la joven, un hombre de 28 años que está acusado de provocar el incendio de la casa y de un colectivo que se encontraba estacionado a un costado.

"Quiero agradecer a toda la gente de Metán por su solidaridad. En especial al intendente, José María Issa y al personal de la Municipalidad, a cargo de Martínez, quienes limpiaron todo, hicieron una nuevo piso, montaron la casa de madera y están construyendo el baño", dijo la joven madre a El Tribuno.

"Luego del incendio comenzaron a llegar muchas personas a ayudarnos con ropa, mercadería y hasta nos regalaron una cocina y una heladera. El Gobierno de la provincia también colaboró, al igual que el comercio Electrivif con todo lo necesario para las instalaciones eléctricas que realizaron de manera gratuita, Gustavo Ortíz, con sus alumnos del taller municipal de electricidad domiciliaria", detalló.

La joven de 23 años con sus hijitas de 1 y 5 años calculan que podrán instalarse este fin de semana en su nueva casa de madera.

El incendiario

La damnificada dijo que sufría violencia de género por parte de su ex pareja, que lo había denunciado hace ocho meses y que por eso le habían puesto una perimetral que luego se venció. Justamente el lunes pasado a la madrugada lo estaba denunciando nuevamente cuando el acusado fue y le prendió fuego a la casa.

"Hice una ampliación de denuncia porque nos dejó sin nada, nos hizo un grave daño y no le importó su hija. Gracias a Dios no estábamos en ese momento. También presenté como prueba un video en el que se lo observa cuando ingresa al terreno a prender fuego a la casa", destacó la joven madre.

Trabajo articulado

La Municipalidad de Metán, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección General de Emergencias de la Provincia gestionó la rápida asistencia a la joven metanense. Gracias a las gestiones del intendente Issa, en menos de 24 horas se logró la llegada de camas, colchones, chapas, frazadas, ropa, calzado, sets de limpieza, bolsones de mercadería y agua, para que esta familia pueda comenzar a rearmar su hogar.

Atención para las madres en riesgo

"Supervisé personalmente los avances en la colocación de una nueva vivienda prefabricada con base de hormigón para una joven mamá y sus hijas en el barrio San Cayetano, víctimas de un lamentable caso de violencia de género. También di instrucciones para retirar un colectivo incendiado que representaba un riesgo, y pude dialogar con la joven, poniéndome a total disposición para seguir acompañándola en este momento difícil", dijo el intendente José María Issa.

"Desde el Municipio no miramos para otro lado: actuamos con hechos concretos para proteger y contener a las víctimas. Seguiremos trabajando desde todas las áreas correspondientes para que estas situaciones no se repitan, y para que cada mujer sepa que no está sola", destacó.

"Quiero recordar a todas las personas que sufran este flagelo que pueden acercarse al CIC del barrio El Crestón para recibir asesoramiento o llamar de manera anónima al 144, disponible las 24 horas. No hay lugar para la violencia en nuestra comunidad", remarcó el jefe comunal.

La Municipalidad de San José de Metán informó que a través de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de Mariela Gonza, se articuló junto a la Dirección General de Emergencias de la Provincia de Salta, encabezada por Gabriela Locuratolo, la rápida asistencia a la joven metanense que perdió su hogar recientemente, junto a sus dos hijos menores, a raíz de un incendio provocado en el marco de un caso de violencia de género.