Los ovnis aterrizan en Salta: el cerro Ala Delta será escenario de un congreso internacional de ufología

El fenómeno OVNI dejó hace rato de ser un simple relato de madrugada para pasar a ocupar espacio en congresos, investigaciones académicas y hasta presupuestos estatales. En esa línea, Salta se prepara para vivir un evento sin precedentes: el “I Congreso Internacional de Ufología”, que se realizará el 15 de agosto en el cerro Ala Delta. Contará con la participación de ocho disertantes de Argentina, Perú y de otros países. La organización está a cargo de Sebastián Bidondo, conocido en el mundo del fenómeno ovni como “Alfa”, y Mario Moreno, un entusiasta salteño que decidió dar el salto y traer a los referentes del fenómeno a Salta.

“No es casualidad que lo hagamos acá”, explicó Alfa a El Tribuno. “Salta es un punto energético muy fuerte. El cerro Ala Delta tiene una vibración particular, lo sentís apenas llegás. Elegimos este lugar porque está alineado con la energía que se necesita para abrir estos temas”.

El evento, que promete ser una mezcla de mística, testimonio en primera persona y debate científico, incluirá entre sus disertantes a Carlos Díaz, un argentino que asegura haber sido abducido cuando era niño, y al periodista peruano Jois Mantilla, vinculado al célebre investigador mexicano Jaime Maussan, protagonista de algunos de los episodios más polémicos de los últimos años sobre momias tridáctilas.

“Van a venir contactados, investigadores, periodistas y hasta gente del mundo militar que tuvo encuentros inexplicables”, detalla Moreno. “Es algo serio. No hablamos de conspiraciones porque sí. Hay documentos, hay pruebas, hay tecnología que ya no se puede ocultar”.

Alfa, quien afirma tener contacto con extraterrestres desde niño, contó que comenzó a experimentar episodios extraños desde los tres años: “Me decían 'Alfa' en sueños, veía seres, luces. Un día me dijeron que mi tía iba a morir tal fecha y sucedió. Ahí mis padres empezaron a creerme”.

Desde entonces, su vida se convirtió en un camino de divulgación. “Llevo a periodistas y científicos a ver las naves. Hacemos señales con linternas y responden. Lo transmito en vivo, no tengo nada que ocultar. Esto no es fe, es experiencia”, remarcó en diálogo con El Tribuno.

Uno de los puntos fuertes del Congreso será la mirada crítica sobre lo que, supuestamente, se ocultó históricamente. “El Pentágono tiene oficinas específicas para investigar OVNIs. Harvard declaró que el volcán Popocatépetl puede ser una puerta dimensional. ¿Qué más hace falta?”, se pregunta Alfa. También mencionó el famoso “Proyecto Blue Beam”, una teoría que sostiene que se intentaría simular una invasión alienígena para manipular a las masas.

Moreno, por su parte, destacó la importancia del evento no solo para quienes siguen estos temas, sino también como propuesta turística. “Esto pone a Salta en el mapa de la ufología. Hay muchos visitantes que viajan siguiendo estos fenómenos. Lo de Cachi, Cerrillos, La Caldera, Rosario de Lerma… son lugares con mucha actividad. Esto suma un atractivo más”.

El congreso incluirá el acceso al teleférico, refrigerio y la posibilidad de compartir charlas informales con los disertantes. “La idea es pasar el día entero allá arriba. Escuchar las conferencias y también poder hablar cara a cara con quienes tienen experiencias extraordinarias. Queremos que sea algo íntimo y potente”, señalaron los organizadores.

Entre los disertantes también estará Tony Galvagno, conocido por el “Caso Roswell argentino”; María del Carmen Dionigi, investigadora rosarina; representantes del grupo Alfa y Omega, "quienes custodian antiguos rollos con supuesta sabiduría extraterrestre", detalló Bidondo; y el cordobés Alejandro Pratt, del cerro Uritorco.

El evento será limitado en capacidad física, pero no se descarta su transmisión por redes. “Lo estamos evaluando. Muchos quieren participar pero no podrán subir. Quizás transmitamos partes exclusivas por Instagram o Facebook”, anticiparon.

Más allá del debate sobre lo real o no del fenómeno, Alfa dejó una reflexión: “El problema no es si existen o no. Eso ya es un hecho. El tema es por qué se nos ocultó tanto tiempo y qué vamos a hacer con esa información ahora. El contacto está ocurriendo desde hace años y muchos lo viven en silencio por miedo al ridículo. Este Congreso es para abrir esa puerta”.

Por mayor información sobre cómo participar del Congreso, los interesados pueden comunicándose al 3875 90-1824. El cupo es limitado. “Será un antes y un después”, promete Alfa. “Porque Salta ya es tierra de avistamientos. Solo faltaba que lo reconozcamos oficialmente”. Y ahora, lo estamos haciendo.