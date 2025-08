Revelan maniobras para sacar a Chibán del Gobierno y la Liga Salteña

Puede ser un entramado de ciencia ficción, al menos así lo dan a entender chats de WhatsApp, que están en manos de la Justicia. Según se desprende de esas conversaciones, que fueron certificadas por una escribana a pedido de una de las partes, en las que aparecen funcionarios, dirigentes y periodistas, hubo aparentemente maniobras para sacar a Sergio Chibán del Gobierno y de la Liga de Fútbol.

En el medio está el cruce con la actual presidenta de la Asociación Salteña de Vóley, Débora Sánchez, quien denunció a Chibán, actual presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes.

¿Qué pasó? El 16 de octubre de 2024 la Asociación elevó un pedido de apoyo económico para participar en la Liga Nacional con un presupuesto que ascendía a los 120 millones de pesos.

Nueve días después y con la firma de Chibán, el Gobierno informó que mediante el Expte. N°155-201479/24 se tramita una ayuda total por 55 millones de pesos.

Así, como es habitual, el 25 de noviembre el Gobierno libera a favor de la Asociación 20 millones, ya que el resto se otorgaría luego de la rendición de los primeros gastos, algo que se hizo mediante la documentación presentada por el expresidente de la entidad y actual presidente de Central Norte, Leandro Etchezar, el 17 de febrero pasado. Después llegaría la segunda cuota de la ayuda por 25 millones, el 3 de marzo.

Efecto boomerang

Hasta acá todo parece "normal" dentro de lo presupuestado para 2024/2025, pero llegaría el inicio de una batalla que terminaría en la Justicia y hasta con errores garrafales que develarían la trama final.

El 18 de marzo de este año Sánchez y Chibán se reunieron en la oficina del empresario de la calle Leguizamón. Sánchez se presentó con la entrenadora Noelia Chocobar, quien grabaría "la conversación el escándalo" y Chibán se encontraba con el actual técnico de Salta Vóley, Marcos Milinkovic y la vicepresidenta de la Agencia, Claudia Vásquez.

Claro, que el objetivo principal era la distribución de los 90 millones para 2025, que si bien estaban aprobados, seguían, y siguen en la caja fuerte del Grand Bourg.

Un tenso clima de negociación y hasta acusaciones cruzadas, terminaron en denuncias de las dos partes en la Justicia, entre querellas por amenazas, por un lado y por violencia de género por el otro, algo que la opinión pública conoció en pocos días. Y todo esto llevó, inesperadamente, y por el efecto boomerang a develar el fondo de la cuestión.

Tras la denuncia de Sánchez contra Chibán y Milinkovic por "violencia de género" aparecieron, según se puede ver en los chats, varios "actores de reparto" que se habrían alineado con la actual presidenta con un solo objetivo: la cabeza de Chibán.

Quizás "sin querer" intercambiaron chats que develaban las intenciones.

Entre ellos aparecen el presidente de Gimnasia y Tiro; el concejal Pablo López (inmerso en un escándalo por violencia de género y extorsión sexual); Mauricio Chaneton, de la subcomisión de fútbol del albo y contacto clave en la Ciudad Judicial y en la CIF; Oscar Guillén, abogado de Mentesana; Verónica Ardanaz (colectivo de las mujeres); Osvaldo Romano (Pte. de la Federación de Fútbol de Salta) y dos reconocidos periodistas.

Todos ellos, junto a otros nombres, habrían creado un grupo de WhatsApp para "fogonear" la salida del Chibán. En Ciudad Judicial se conoce el tema y es vox populi las supuestas "boconeadas" de algunas personas.

Algunos de los chats comprometedores

"Si la AFA interviene, me anoto. Lo metería en cana por los desastres que debe haber en la Liga (Mentesana).

"Me dice Romano que lo llamó un senador y lo van a matar con pedidos de informes".

"Ojalá prenda el tema. Luego aparecerá otra denuncia. Otro quilombo".

"Hola Kimón. Te acaban de mandar la segunda denuncia.que hizo la entrenadora que fue con Débora. Ella grabó todo. Pone al desnudo las mentiras de Chibán. Puede ser bueno para luego subir los audios.

"Necesitamos un psicólogo piola" (allí descartan a Di Lella y Kirchbam) y apuntan a un fisio llamado Fabián para conseguir un "vago piola" que asesore a Débora Sánchez.

"Además gestionaré el apoyo de un grupo de feministas... que no son extremas ni recalcitrantes" (Guillén).

Te mando un email para que se lo pases a Peña. Kimón ya tuvo la primicia.

"Le dije a Débora que no diera nombres. Me están llamando de todos lados" (Mentesana).

"Yo tengo que dar un empujoncito desde al Consejo -Federal de Fútbol- (Romano).

"Te pediría que protejas las partes en la que habla Débora" (Kimón).

"Lo expusimos en el Concejo Deliberante, a ver si llega al gobernador. Perece que sí". (López)

"Contestale al Dr. Ramos Osorio. Mostrale como te mostraste cuando viniste a verme. No hablés mucho. Decile que esta con el pánico que estás. Y pedile asistencia psicológica". (Guillén a Sánchez)

"La denuncia lo va a joder también. Indudablemente no sabía que hay una grabación. Esa grabación vale oro".

"Lo bueno es que la fiscal Simensen tiene agallas y va al fondo" (Chaneton).

"Yo mucha fe no le tengo a esa fiscal..." (Mentesana)

"Me dicen que están cagados de miedo... Chibán o el Gobierno... Los dos".

NOTA: estos y varios chat fueron suministrados por fuentes judiciales y figuran en medio de las denuncias que se entrecruzan en los letrados y son públicas, entre Dévora Sánchez y Sergio Chibán.

De qué lados están

Hasta para algunos miembros de la Justicia, lo que llama la atención es que la denuncia de violencia de género Débora Sánchez pudo tener fuerza por sí sola, pero la mayoría de los que se involucraron fueron individuos claves dentro del deporte y la misma Justicia que apuntaron todos sus misiles a Chibán.

Y lo cierto es que es que Chibán decidió ponerse desde un primer momento a disposición de la Justicia, principalmente porque en su gestión está rodeado de mujeres en puestos con decisiones claves y limpiar un nuevo ataque mediático.

Por ejemplo, la secretaria general de la Liga es Blanca Chacón Door, mientras que la gerenta general de la entidad está a cargo de Juana Sanmillán y la presidenta del Tribunal de Falta de la entidad rectora del fútbol salteño es nada más que otra mujer: María Yáñez.

A esto hay que sumarle otras 15 mujeres que trabajan en la entidad, la Liga realizó cursos y charlas sobre la Ley Micaela, para fortalecer el respeto hacia la mujer y trabaja hace 15 años con el fútbol femenino, todo un éxito para la provincia de Salta.

En fin, lo que sí se develó tras el escándalo público es que los actores que se sumaron a la denuncia de Sánchez, están lejos de quererla ayudar, ya que con su accionar solo lograron estigmatizarla como "una más", para sacar réditos políticos.