13°
12 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
TEMAS

Inflación
homicidios en Tartagal
Diego Fernández Lima
Clima en Salta
Javier Milei
Copa Libertadores
Homicidio en Barrio Solidaridad
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Inflación
homicidios en Tartagal
Diego Fernández Lima
Clima en Salta
Javier Milei
Copa Libertadores
Homicidio en Barrio Solidaridad
Copa Libertadores
Copa Sudamericana

Deportes

VIDEO. Vélez empatón sin goles con Fortaleza en el partido de ida de los octavos de la Liberadores

El equipo dirigido por el Mellizo Barros Schelotto definirá la clasificación como local la semana próxima.
Martes, 12 de agosto de 2025 20:12
Vélez igualó por 0 a 0 con Fortaleza en el estadio Arena Castelão por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y deberá definir el pase a la próxima ronda dentro de una semana en Liniers.

El elenco de Guillermo Barros Schelotto no estuvo fino en el juego, ya que tuvo pocas ideas y nulas ocasiones de gol, pero sacó un empate positivo para encarar la vuelta como local el próximo martes 19 de agosto en Argentina.

Vélez inició mejor en la primera etapa, con bastante juego en campo del conjunto brasilero pero muy discreto a la hora de romper el fondo y generar peligro, aunque si tuvo algunos intentos en los que intervino muy bien el arquero que habitualmente es suplente, Helton Leite, para los locales.

No obstante, el equipo argentino se fue quedando en los minutos siguientes y el mediocampo de Fortaleza ganó terreno y ganó la pelota para meterse más en zona de la visita y así desordenar a Vélez, pero los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto estuvieron bien en defensa y frenaron cada intento.

Para el complemento, Fortaleza fue amplio dominador pero una tonta expulsión de Matheus Rossetto, quien había ingresado durante el segundo tiempo, debido a las constantes infracciones y dejó al elenco brasilero con diez futbolistas en los últimos minutos del partido.

Fortaleza no perdió en los cuatro partidos que disputó como local ante rivales argentinos en series eliminatorias de torneos CONMEBOL, con dos victorias (ambas por Sudamericana) y dos empates (Libertadores).

Además, esta fue la primera vez que uno de estos duelos finalizó sin goles, ya que en ninguno de los anteriores hubo una valla invicta para cualquiera de los dos lados.

