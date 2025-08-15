¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Inseguridad en Salta
Auto secuestrado
Narcotráfico en Argentina
caso julieta prandi
Inseguridad en Buenos Aires
Acuerdo prenupcial
Femicidio en Córdoba
Captador de talentos
Acuerdo prenupcial

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul blindan su amor con un acuerdo prenupcial millonario

Antes de su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan en la firma de un contrato prenupcial para proteger sus fortunas y evitar futuros conflictos. La pareja, que planea radicarse en Miami, incluiría cláusulas millonarias y hasta penalidades por infidelidad.
Viernes, 15 de agosto de 2025 10:19
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.
En medio de los preparativos para su boda, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul buscan dejar todo en claro… al menos en el terreno económico. Según reveló el periodista Gustavo Méndez en *La posta del espectáculo*, los abogados de ambos ya trabajan en la redacción de un acuerdo prenupcial que delimitará la división de bienes y resguardará sus patrimonios.

El contrato se estaría confeccionando en Miami, Estados Unidos, ciudad en la que la pareja planea radicarse en un futuro cercano. Allí, las cláusulas de este tipo suelen ser estrictas e incluso contemplar fuertes penalidades por infidelidad u ocultamiento de información, algo que en Argentina no está estipulado de la misma manera.

La periodista Naiara Vecchio detalló que, según sus fuentes, la fortuna de Tini equivaldría apenas al 10 o 15% de la de De Paul, actual jugador del Inter Miami. El futbolista, además de sus ingresos deportivos, diversifica su capital en proyectos empresariales. Entre ellos, el lanzamiento de una bebida energizante orientada a promover el deporte y una vida saludable, así como inversiones que planea potenciar cuando se retire del fútbol profesional.

La estrategia es clara: garantizar que el dinero no sea motivo de conflicto y que su matrimonio comience con bases sólidas, donde el amor sea protagonista y las cuentas… queden prolijamente separadas.
 

Temas de la nota

