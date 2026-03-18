VIDEO. Lionel Messi llegó a los 900 goles en su carrera

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Lionel Messi anotó el gol 900 de su carrera en el partido de Inter Miami frente a Nashville, por la vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup.

La Pulga, de 38 años, alcanzó este hito al marcar a los 7 minutos, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

El capitán de la Selección Argentina se convierte de esta manera en el segundo jugador en llegar a esta impactante cifra, detrás de Cristiano Ronaldo, quien lo logró en septiembre de 2024.

¿Cuántos goles anotó Messi en cada equipo?

La cuenta de Messi incluye 672 goles en 17 temporadas con Barcelona, ​​32 tantos para Paris Saint-Germain y 81 gritos en Inter Miami.

Además, el campeón del mundo en Qatar marcó 115 goles con la Albiceleste, incluyendo un doblete en la definición del Mundial 2022 ante Francia en Lusail. Solo CR7 lo supera con más gritos en Selecciones nacionales (143).

Messi, ocho veces ganador del prestigioso Balón de Oro como mejor jugador del mundo, levantó 47 títulos con sus clubes y la Selección, lo que lo convierten en el futbolista más laureado de la historia.