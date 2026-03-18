Un diputado del PRO compró un rifle de aire comprimido por Internet e hizo saltar las alarmas del Congreso

El diputado nacional del PRO Javier Sánchez Wrba protagonizó hoy un hecho insólito luego de que hiciera enviar por error un rifle de aire comprimido que compró por internet a su despacho del Congreso, situación que provocó que saltaran las alarmas en la entrada del edificio anexo de la Cámara baja al pasar el paquete por el escáner de seguridad.

El personal de seguridad advirtió el contenido del paquete y activó el protocolo, tras lo cual se contactó rápidamente con el diputado para aclarar lo sucedido.

Luego del incidente, que generó un atascamiento en el acceso al edificio, Sánchez Wrba le envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para explicar lo que consideró un “malentendido”.

“Por medio de la presente, me comunico con Ud. para hacerle saber que compré por MercadoLibre un aire comprimido (sic) de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, detalló.

“Con el fin de que quede claro que se trató del aire comprimido y no de un arma de fuego, le extiendo la presente nota, con la factura de compra del mismo”, agregó el legislador del PRO.

El diputado socialista Esteban Paulón se hizo eco del episodio con ironía: “Otro día trancu en el Congreso. Parece que un diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina…”.