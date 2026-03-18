Activaron Alerta Sofía y buscan intensamente a una nena de 2 años en Cosquín

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, para dar con el paradero de Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años que es buscada intensamente desde este mediodía.

El procedimiento se concentra en las inmediaciones de la calle Jacinto Piedra, donde las autoridades establecieron el domicilio de la menor como “punto cero” del rastrillaje. Desde allí se organizan las tareas para intentar localizarla en el menor tiempo posible.

Del operativo participan fuerzas de seguridad y equipos especializados que llevan adelante rastrillajes terrestres en un amplio radio. Las tareas cuentan con el apoyo de unidades caninas, personal de rescate y drones, lo que permite ampliar el alcance de la búsqueda en la zona y sus alrededores.

La coordinación del despliegue está a cargo de las máximas autoridades policiales de la región. El operativo es encabezado por el subjefe de Policía de la Jefatura Interior, Iván Rey, y el director general de Departamentales Norte, Víctor Quevedo.

Mientras avanzan los rastrillajes, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía para intensificar la difusión del caso en todo el país. La medida busca agilizar la búsqueda mediante la colaboración de la comunidad.

A través de la cuenta oficial del organismo en la red social X, se difundieron los datos de la menor. “Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años. Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba”, informaron.

Según la descripción oficial, la niña mide aproximadamente 60 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros, y tiene ojos marrones.

Las autoridades solicitaron a la población que ante cualquier información que pueda resultar útil para la investigación se comuniquen de inmediato a la línea 134, habilitada para este tipo de casos.

El operativo continúa en desarrollo, con un despliegue sostenido en la zona, mientras se intensifican las tareas de búsqueda con el objetivo de encontrar a la menor.