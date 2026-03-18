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Espectáculos

Antonela Roccuzzo y un polémico gesto que revivió la interna entre Tini y Emilia

Todo se desató luego de que la cantante dejara de seguir a Emilia en Instagram.
Miércoles, 18 de marzo de 2026 22:31

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Un gesto en redes sociales volvió a encender la polémica en el mundo del espectáculo y dejó a Antonela Roccuzzo en el centro de la escena, en medio del conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. 

Todo se desató luego de que la cantante dejara de seguir a Emilia en Instagram, movimiento que rápidamente fue replicado por la esposa de Lionel Messi y otras figuras cercanas.

La situación generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde usuarios interpretaron el gesto como una toma de posición dentro de la disputa entre las artistas. A Antonela también se sumó Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, lo que amplificó el impacto del episodio y alimentó versiones de una interna que ya no se limita al ámbito musical.

 

El conflicto entre Tini y Emilia, que llevaba tiempo en rumores, terminó de explotar con este “unfollow”, considerado en el ambiente como una señal clara de distanciamiento. Entre las versiones que circulan, se menciona un supuesto conflicto profesional vinculado al traspaso de bailarines y miembros del staff, lo que habría generado tensiones entre ambas.

 

Además, la polémica se amplió con otros movimientos dentro del entorno artístico, donde también aparecieron nombres como María Becerra, quien ya había marcado distancia previamente. En ese contexto, el gesto de Antonela fue interpretado como un respaldo hacia Tini, lo que terminó de instalar la idea de una división de “bandos” dentro del círculo cercano a las artistas.

Hasta el momento, ninguna de las protagonistas hizo declaraciones públicas sobre el conflicto, aunque el tema sigue creciendo en redes sociales, donde cada movimiento es analizado como parte de una disputa que ya trascendió lo personal y lo artístico.

 

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