¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

criptoescándalo por $Libra
Cámara de Diputados de la Nación
Elecciones legislativas 2025
Copa Argentina 2025
Acciones de YPF
Youth Assembly AFS
Travel Sale 2025
Elecciones legislativas 2025
Crimen en Solidaridad
criptoescándalo por $Libra
Cámara de Diputados de la Nación
Elecciones legislativas 2025
Copa Argentina 2025
Acciones de YPF
Youth Assembly AFS
Travel Sale 2025
Elecciones legislativas 2025
Crimen en Solidaridad

DÓLAR OFICIAL

$1330.00

DÓLAR BLUE

$1330.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Salta dirá presente en el Travel Sale 2025

Se buscará captar viajeros con promociones especiales.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 02:16
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Salta será uno de los cinco destinos nacionales que participarán de la nueva edición del Travel Sale que se desarrollará del 25 al 31 de agosto. Esta iniciativa comercial omnicanal es una de las más importantes de la industria turística argentina y ofrecerá durante una semana promociones, descuentos y beneficios especiales para viajar por el país y el mundo.

En esta edición, la provincia estará representada por diez agencias de viajes locales: Agencia del Peregrino VYT, Catavientos Viajes, Chilto Viajero EVT, Esencial Turismo, Agencia Guadalquivir, Silvia Magno EVyT, Tastil Viajes, Willka Turismo, Yacu Turismo y Valftour Viajes.

Esta 11ª edición llega con renovadas experiencias y más de 100 agencias participantes de todo el país, que ofrecerán beneficios exclusivos para que los viajeros encuentren su próximo destino.

Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), el Travel Sale busca impulsar la transformación e integración digital de las agencias de viajes, potenciando su alcance y ofreciendo a los viajeros oportunidades únicas.

Durante la semana de vigencia, las agencias inscriptas publicarán sus ofertas en www.travelsale.com.ar y se difundirá además por todos sus canales de venta: redes sociales, páginas web, e-mail marketing, puntos de venta y atención telefónica.

 

.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD